Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero se juntan vario hombres, ese colectivo es el Cádiz, que es capaz de caer dos veces en el mismo error, error que lo condena a perder otro partido. Se dice también que de los errores se aprende. Pues será en cualquier otro sitio que no sea el vestuario cadista, porque lo Darwin Machís ante el Girona se volvió a repetir con Robert Navarro como protagonista. Ni el parón de selecciones ha servido para templar la cabeza y las ideas. Y lo peor es que se es consciente de todo ello a posteriori. Sergio González dije que el equipo se está haciendo el harakiri, e Iza Carcelén reconoció que el equipo salió con la caraja en Valencia, y así nos fue. Si a estas alturas no estamos metido de lleno en la zona de descenso es porque hay varios equipos más malos que nosotros a estas alturas de la temporada. Sí, malos, porque ser malo no tiene por qué ser sinónimo de falta de calidad. Si se tiene calidad y cualidades para no ser malo y se acaba siendo es un pecado aún más grave. Y este Cádiz ha demostrado, y estoy seguro de que va a volver a demostrar, que le puede plantar cara a cualquiera. Eso sí, condición sine qua non para que eso suceda, el equipo tiene que salir al campo no envuelto en el chandal oficial, sino en mono de trabajo y con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a pelearlo todo. Si nos limitamos a verlas venir y creernos que somos muy buenos porque lo hemos hecho muy bien en dos o tres partidos (que además hemos acabado perdiendo, como Barcelona o Atlético de Madrid), las guantás nos van a venir por donde menos podamos verlas. Este año el Cádiz ha tenido dos caras hasta hora. Con la cara seria, responsable, centrada y peleona, muy mal le tiene que ir a este equipo para descender. Con la cara de estos últimos partidos nos vamos a Segunda sí o sí sin discusión. Y lo malo (o lo bueno) es que eso solo lo pueden arreglar los jugadores, nosotros nos limitamos a verlos y animar en la que buenamente podamos. Vuelven a repetirse fantasmas de temporadas pasadas, de creernos lo que no somos. El elogio empalaga y mata y el Cádiz ha sido víctima de ese síndrome. Y de momento no hemos sido capaces de sacudirnos la caraja, o la soberbia. Y se nos están yendo ocasiones de oro para marcar diferencias de hasta 6 puntos con la zona de descenso, dos partidos de colchón, vamos.

Pues ni por esas. Nos empeñaos en suicidarnos jornada a jornada. Dos puntos de los últimos 18 lo dicen todo. Al menos nos lo dicen a nosotros, porque lo que son los futbolistas parecen no darse por aludidos. El Cádiz está ahora mismo como que el heredó un piso de sus padres, viviendo de la renta. Pero creo que en el vestuario alguien será consciente de que 9 puntos no dan para salvarse, o al menos lo quiero pensar. Queda por ver hoy si seguimos pensando que somos el Dream Team del Barça o nos damos cuenta de donde estamos de una puñetera vez. No me hagan apagar la tele otra vez en el minuto 25, por favor.