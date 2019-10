Por las noches, antes de ir a la cama, te asomas a la ventana y contemplas el cielo estrellado. Nunca me cansé de hacerlo, porque es un espectáculo alucinante. Volando por encima de las azoteas te sumerges en el inmenso universo. Seguramente habrá otro ser viviente que ahora mismo estará mirando hacia abajo y nuestras miradas se crucen en el infinito. Porque, matemáticamente, si hay miles de millones de galaxias y cada galaxia tiene miles de millones estrellas y cada estrella varios planetas, es de ilusos pensar que estemos solos en el mundo, que habrá miles y miles de planetas habitados como o parecido al nuestro. Pero está todo tan bien hecho y tan bien coordinado, que por más vueltas que den unas y otros nadie choca y todos siguen su camino Y además estamos tan alejados y separados, que es imposible encontrarnos. La luz que vemos de la estrella polar salió de ella cuando el descubrimiento de América 1492 y esa luz viene a 300-000 km /segundo. Ná es ná. Y la estrella más cercana a nuestro Sol está a más de 4 millones de años luz. Como para viajar en AVE hasta ella. Todo está inteligentemente hecho, para que no estemos cerca. Repasando a los cosmólogos, desde Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Einstein, hasta el admirado Hawking y sus múltiples teorías ….... Dios, no me cabe duda, ha hecho una obra perfecta.

Contemplando esta maravilla y quedando absorto en ella, parecen baladíes muchas cosas y episodios que por aquí abajo suceden. Por poner un ejemplo las bienaventuranzas del obispo de Cádiz que pide unidad evangélica "castigando" al mismo tiempo o las teorías políticas de Pedro Sánchez, pesadilla del mismo PSOE. Ante tan grande belleza del cosmos, todo lo demás son nimiedades y después de contemplarlo en toda su amplitud en el silencio de la noche y en la paz de las estrellas, duerme uno como los ángeles.

P/D.- Hace unos días que no se ve el cielo estrellado, una bruma, un taros parece cubrir la Tierra ocultando el firmamento. ¿Será un presagio? ¿Estaremos convirtiéndonos como Venus u otros planetas en esferas envueltas en atmósferas gaseosas? ¿Con esta tan traída contaminación llegara el día en el que no veamos las estrellas? Entonces no podré dormir en paz