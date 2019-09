Hay esperanza

Hay momentos en los que se atisba una cierta luz en las tinieblas de la sociedad moderna, un horizonte un poco más claro y una, aunque frágil, esperanza. Y no hay nada como la juventud para aferrarse al optimismo en estos tiempos en los que a uno le parece que todo se está yendo al garete. Una tarde de un viernes cualquiera y a pesar de tener tropecientas ofertas de ocio más atrayentes, cientos de miles de jóvenes de todo el mundo deciden lanzarse a las calles para decir basta, para avisar, alertar, de que la Tierra se muere. Están preocupados, no son tontos. Gritan que quienes niegan el cambio climático no están en su onda. Y si uno es padre o madre de uno de esos chavales, no tiene más remedio que sentirse orgulloso. Más allá de la Play Station y la esclavitud del teléfono móvil, existen inquietudes y preocupaciones entre estos chicos y chicas que están heredando un mundo asqueroso.