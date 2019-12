La esperanza en la ciudad

Cuando escribo este artículo celebramos el día de la Esperanza. Quizás sea esto lo que me motiva a escribir este comentario cargado de optimismo. La Esperanza es soñar despierto, es tener Fe. Creo sinceramente que hay que tener Fe en esta ciudad y más si encontramos motivos para ello. La Isla se prepara para recibir el año nuevo con el anuncio de la llegada de millonarias inversiones. En una semana que celebramos en toda Andalucía y en nuestra ciudad de una manera muy especial la festividad de la Esperanza, con mucha vinculación para mí, la ciudad como queriendo unirse a esta expectación por lo que viene, anuncia la realización de proyectos que pretenden dar un vuelco a la economía de la ciudad. Son inversiones que, algunas, vienen a consolidar proyectos ya previstos en la legislatura anterior y otros del nuevo programa electoral que llevó al PSOE a ganar la Alcaldía. Es pasar de los papeles al ladrillo. Son inversiones públicas y privadas. El próximo año tiene que ser el de la consolidación de este gobierno municipal. La anterior legislatura sirvió para ir diseñando un modelo de ciudad. Quizás fue una legislatura más teórica, salvo excepciones, que práctica. La actual alcaldesa pidió a los ciudadanos confianza en lo que se estaba haciendo y que necesitaba continuidad. Los ciudadanos le dieron el voto con la esperanza que se hicieran realidad todo lo previsto y anunciado. El gobierno local y la Alcaldesa son conscientes de que este nuevo periodo ya no es de prueba, que ya tiene que cambiar la teoría por la practica. Tiene que hacer realidad la esperanza de una ciudad que lleva años esperando un cambio. Mira que llevamos tiempo soñando con un cambio en La Isla. Por consiguiente, el anuncio de una inversión de más de cien millones de euros, inversiones privadas y públicas, tiene que generar esperanza en la ciudad. Una ciudad acostumbrada a proyectos inacabados, inalcanzables, fantasmas y todo lo que ustedes quieran. Pero esta vez parece que nos ha tocado el gordo y tenemos proyectos firmados y consolidados. Algunos históricos como el Museo Camarón, la restauración de la Casa Lazaga, la restauración del Penal de Cuatro Torres, la importancia para la ciudad de la firma del convenio para la puesta en marcha del proyecto de El Barco o para que ustedes me entiendan dar contenido, por fin, al Parque de la Historia y del Mar. Un Parque cuya única historia ha sido el tiempo que lleva cerrado y el dinero que nos ha costado. La firma, por parte de Navantia y del gobierno municipal, de este convenio dará contenido a este edificio como centro de formación naval y del mar para potenciar el sector de la industria naval y de I+D+i en la provincia de Cádiz. Otra de las inversiones destacada y que comenzara en enero es el proyecto de Ten Brinke en el Polígono de Janer done se construirá un parque empresarial y comercial. Y a la espera de los EDUSI, para mí la inversión más importante de la ciudad. Por consiguiente una semana, la de la Esperanza, que ha generado esperanza en la ciudad. Una Esperanza que nos ha adelantado los Reyes. Entre la Esperanza y los Reyes parece que 2020 se presenta con ilusión, con Fe. Falta nos hace. Feliz Navidad.