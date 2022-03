¿A qué esperamos?

Al Cádiz cada vez le quedan menos balas en el cargador y cada vez menos tiempo para usarlas. El equipo amarillo es como ese cazador al que le viene de frente un león y falla 14 balas, con la esperanza de que la última sea la que consigue su objetivo. Y por supuesto puede que lo consiga, pero que cada día lo tiene más difícil y que está desperdiciando oportunidades es una evidencia. La enésima muestra de ello fue el partido ante el Granada, un partido que se puso de cara con la expulsión de uno de los jugadores locales y que el Cádiz no supo aprovechar. Que no salgan las cosas se puede perdonar, pero la falta de intensidad no. Se nos está yendo la parte (a priori) más fácil del calendario y en la que deberíamos de haber sumado puntos. Y no solamente por sumarlos, que nos hacen falta como el comer, sino porque hay que hacerlo también frente a rivales por la permanencia, que la mayoría de ellos nos ganan el coeficiente general de goles. Y con este panorama llegamos a la jornada de hoy, frente a un Rayo Vallecano que no es el mismo de la primera vuelta, pero con un Cádiz que parece seguir siendo el mismo de toda la temporada. Entre eso y entre que (para los supersticiosos) con la nueva denominación del estadio amarillo todavía no se ha conseguido la victoria pues el panorama no pinta nada bien. Y si está muy bien todos esos mensajes de que la cosa todavía es posible y que bla bla bla, pero lo que hace falta son hechos y no palabras. Y pese a la mejoría de juego desde la llegada de Sergio González la verdad es que, hechos poquitos. Pese a que de boca para afuera todo el mundo respira optimismo creo que en el fondo la mayoría de la gente cada vez lo está viendo más negro. Lo que pasa es que afirmarlo en público sigue siendo un pecado mortal, por el riesgo a que te tachen de anticadista y te quemen en la hoguera de las redes sociales. Pero hasta el más fiebre de los cadistas estará de acuerdo en que la salvación es posible pero con esta cadencia de juego y resultados no. Salvarse con lo que estamos viendo hasta ahora es una absoluta utopía y el que no quiera verlo, allá él. Ya ha llegado el momento de dejarse el pellejo, pero de verdad, y gastar hasta el último suspiro de oxígeno que quede en los pulmones. Porque con la mano en el corazón si tampoco no ganamos hoy es que no merecemos salvarnos. No hay más excusas.

Todos tenemos en la cabeza el famoso Cádiz de los milagros, aquel submarino amarillo que resurgía cuando más hundido parecía. Pero de recuerdos no se vive y lo que nos viene después de este partido es para echarse a temblar, con la mayoría de rivales jugándose la plaza para Champions. Y por abajo, hasta equipos que parecían muertos, como el Levante, han sido capaces de ganar tres encuentros en lo que llevamos de segunda vuelta, algo que hemos conseguido nosotros en todo el campeonato. Sin victorias no hay permanencia y si no se gana hoy, apaga y vámonos. Todo lo demás sería encomendarse a Lourdes. Vamos a demostrar que merecemos seguir soñando.