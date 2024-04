Se acaba el tiempo. El Cádiz sigue ofreciendo mejores sensaciones que hace unos meses, pero con esto no nos llega. El sábado ante el Barcelona se hizo muy buen partido, pero faltó gol y sobró algo de mala suerte en el gol de los de Xavi. Y cada vez quedan menos jornadas y menos puntos en juego. Ahora mismo en lo que hay que pensar no es en sumar ni 12 ni 15 puntos. El objetivo es sumar a final de liga 4 puntos más que el Celta. Lo que pasa es que el Cádiz ha tenido y tiene un calendario próximo que no da respiro.

El partido ante el Barça era de los que se pueden dar por perdidos, por pura lógica futbolista, como acabó siendo. No fue trágico por la mano que nos echó el Betis ganando al Celta. Pero es que el de hoy tambien tiene tintes de tragedia, si nos atenemos a las estadísticas, la clasificación y la lógica. Lo bueno del fútbol es que todo lo anterior puede saltar por los aires en un partido, pero asusta la lógica posibilidad de que el Girona nos gane y el Celta pueda ganar a Las Palmas. Ponerse a 6 puntos otra vez sería una condena casi definitiva, teniendo en cuenta que la siguiente jornada nos jugaríamos la vida en casa ante el Mallorca y luego visitamos al Real Madrid. Miedo me da todo esto. Para mi la clave de todo esto es que el Cádiz llegue vivo con esos 3 puntos de desventaja, como máximo, a las tres ultimas jornadas de liga. Ahí tenemos visita a Sevilla, Las Palmas en casa y cerramos la temporada en Almería. Mientras que perdamos nosotros y el Celta siga sin ganar tambien, hay esperanza. Una esperanza que se nos va a volatilizar en cuanto los gallegos vuelvan a estar a 6 puntos, que serían 7. Yo sigo teniendo la esperanza de todo el cadismo, pero lo veo mal, muy mal, sinceramente. O pegamos un golpe en la mesa, de esos que nadie se espera, y además nos acompaña un resultado adverso de los gallegos, o se nos va a poner muy pronto una carita de segunda división que va a dar gusto de vernos.

Esta jornada puede ser casi decisiva para los intereses cadistas. Se lleva esperando al Cádiz de los milagros desde hace varias jornadas, pero este solo apareció ante el Atlético de Madrid, cuando peor pintaba la cosa. Si nos atenemos a los números, habría margen para estar tranquilos, porque quedan 28 en juego y estamos a 3 (4 en realidad) de salvarnos. El problema es el nulo margen de error y el calendario de montaña rusa.

Hoy necesitamos la sorpresa, hoy nos hace falta ese Cádiz que nadie espera y que aparece cuando todos lo dan por muerto. Yo estoy convencido de que a este equipo lo que le hace falta es que acompañe más la suerte de cara al gol y se convenza de que puede ganar dos partidos seguidos. Hace falta una inyección de autoconfianza como el comer. Porque hacer las cosas bien, plantarle cara al Barcelona y al final acabar perdiendo, lo que te da al final es una bajona, de estar partiéndote la cara para nada.

Hoy necesitamos el milagro. Hoy el Cádiz tiene que ser ese invitado al que te arrepentiste de acoger en tu casa. Se acaba el tiempo.