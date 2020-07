La esencia de cádiz pierde otro bastión

Cuando nos deja un personaje como Pedro Hidalgo, el de las empanadas de La Catedral, tendemos, sobre todo los nostálgicos, a venirnos abajo pensando en cuántos paisanos de esta categoría humana ha perdido esta ciudad. Y tiramos de un adjetivo recurrente, aunque acertado: irrepetible. Además, hablamos de ellos como exponentes de un Cádiz que no volverá. Es así, porque los nostálgicos estamos también afectados por ese escepticismo que nos acompaña desde los fenicios. No es algo de lo que debamos presumir, está claro. Ocurre que son otros tiempos y los que luego vendrán, según entendemos, no tendrán nada que ver con los pretéritos, en algunos casos afortunadamente. Y nos da pena pensar en que Cádiz algún día se convierta en una ciudad sin chispa, sin ángel, y todos seamos unos insulsos que no aportemos lo que Hidalgo y tantos personajes han aportado a la esencia de Cádiz.