EL resultado de las elecciones del 23 de julio ha traído al debate político el artículo 99 de la Constitución que regula la propuesta del candidato que debe hacer el Rey tras la proclamación de los resultados y la elección y constitución de la mesa del Congreso de los Diputados.

Hay opiniones que consideran que el Rey, sin duda, debe proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, al concertar una posible mayoría de apoyos, a pesar de no ser el candidato del partido más votado. Mientras que Alberto Nuñez-Feijóo, siendo el candidato con mayor número de votos propios, no puede ser designado por el Rey porque consideran que el recuento de apoyos es insuficiente para lograr mas síes que noes.

Estas opiniones, alentadas por la dirección del PSOE interesadamente para camuflar un mal o mejor pésimo resultado tras cuatro años de gobierno -así se calificaría en cualquier democracia occidental si solo se obtiene un escaño más y no es el partido ganador- se justifica en un pronóstico particular de previsibilidad. Se da por hecho lo que van a votar todos los partidos y todos los diputados del Congreso, lo cual a estas fechas y vista las diferentes declaraciones es como poco aventurado.

Conviene no dejarse llevar por estos apresurados creadores de opinión que aparcan la Constitución a conveniencia y olvidan los antecedentes, tan importantes en el Derecho Constitucional. No hay que olvidar que los usos y costumbres son en nuestro ordenamiento una fuente del derecho que refuerza la interpretación de las norma.

El artículo 99 de la Constitución establece en tres apartados un procedimiento de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno cuya activación corresponde al Rey, previa consulta con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria.

Esta expresión de grupos políticos se ha interpretado en la práctica como representantes de los partidos concurrentes a las elecciones que han obtenido representación parlamentaria. Como siempre se ha hecho, el Rey llamará a todos, independientemente de que tengan grupo parlamentario o estén integrados en el grupo mixto.

Con ello ya surge una primera incertidumbre que se traslada a la pronosticada propuesta real. ¿Seguirán sin acudir a la convocatoria del jefe del Estado los representantes de ERC, Junts y Bildu que manifestaron que no acudían a la audiencia en La Zarzuela por ser el Rey “un símbolo antidemocrático”?

Y si no acuden los representantes independentistas es evidente que el escrutinio real es incompleto y aritméticamente no acredita el apoyo mayoritario al posible candidato Pedro Sánchez. Parece evidente que el precandidato, cuando acuda a la consulta, no va a llevar una escritura de poder conferido a su favor por Otegui, Puigdemont y Rufián. Por tanto solo podrá trasladar, en el caso que así sea, que le han asegurado el apoyo a su investidura con el voto de sus diputados.

La activación del procedimiento de investidura requiere que haya un candidato que se ofrezca y acepte la propuesta del Rey de ser candidato. Este es un derecho que todos los representantes de los grupos políticos representados en el Congreso tienen en la consulta ante el Rey. Pueden ofrecerse ellos o proponer a un tercero, sea o no diputado. Y como sucedió con Rajoy en 2015 es un derecho renunciable que provocó que el Rey abriera una segunda ronda de consultas con la propuesta de Pedro Sánchez como candidato que no obtuvo la investidura y dio lugar a las segundas elecciones de 2016. Una situación política que nunca se había producido durante la vigencia de la Constitución de 1978.

El candidato con mayor número de diputados abdicaba de presentar su programa de gobierno porque no tenía “apoyos suficientes” y no confiaba en su capacidad de persuasión, que es núcleo central del parlamentarismo.

El planteamiento sutil que transmite el entorno de La Moncloa repite que Nuñez-Feijóo no puede ser propuesto por el Rey, siendo el ganador en votos y en escaños y teniendo la mayoría absoluta en el Senado, declaración que no tiene ningún argumento jurídico de peso en el artículo 99 de la Constitución.

Si el sentido de la investidura y de la presidencia del Gobierno en nuestro modelo constitucional está basado en la estabilidad gubernamental, la interpretación lógica y racional es que quien tiene el mayor número de representantes en el Congreso y en ambas Cámaras sean el primer candidato propuesto por el Rey.

Hay un excelente trabajo que recomiendo del catedrático de la Universidad de Cádiz. Manuel Revenga Sánchez en el que explica la voluntad del legislador de la Constitución de 1978, La funcionalidad del artículo 99 de la Constitución ante el caso de un resultado electoral fragmentado. ¿Mejorar su aplicación o proponer su reforma? Revista española de Derecho Constitucional. Número 109.

Quienes redactaron la CE diseñaron un parlamentarismo a la alemana con un presidente fuerte y a resguardo de operaciones parlamentarias de derribo poco meditadas. Para lograrlo optaron por un tipo de circunscripción y una fórmula de escrutinio que dificultara tener un Parlamento muy fragmentado. Pero, sobre todo, combinaron hábilmente umbrales de mayorías diversos para formar y para despedir al Gobierno. Para lo primero, una mayoría simple en segunda votación, lo que convierte la exigencia de mayoría absoluta en primera en un mero desiderátum carente de efectos prácticos. Y, para lo segundo, una moción de censura con mayoría absoluta y en su variante constructiva; es decir, condicionando el éxito de la iniciativa del Congreso dirigida a terminar con el presidente al logro de un acuerdo en positivo de al menos la mitad más uno de los miembros del Congreso sobre el programa y sobre la persona llamada a sustituirlo. Entre 1978 y 2015, durante diez legislaturas de vida constitucional, el sistema parlamentario funcionó́ en España de manera conforme a los esquemas de quienes lo diseñaron.

Las sentencias del Tribunal Constitucional, en sus dos pronunciamientos en relación con el artículo 99, 16/1984 y 75/1985, coinciden en que nuestro sistema persigue una exigencia de racionalización de la forma de gobierno, instituida sobre el principio de legitimidad democrática y la forma parlamentaria “y trata de impedir las crisis gubernamentales prolongadas”.

La Constitución de 1978 supera los sistemas de las constituciones del siglo XIX, en las que el Rey designaba al presidente del Consejo de Ministros, y la Constitución de 1931, en la que el Presidente de la República, conforme al artículo 75, tenía libertad para nombrar y cesar libremente al presidente del Gobierno.

El artículo 99 vigente centra la investidura y el otorgamiento de la confianza por el Congreso de los diputados en la aprobación del programa político del Gobierno que el candidato pretende formar.

Hay que recordar que los diputados no están ligados por mandato imperativo, ni ante sus electores ni frente a los partidos o formaciones electorales con los que han comparecido ante los ciudadanos.

Si Pedro Sánchez acepta la exigencia de Junts de un referéndum con efectos Brexit, es decir, con vinculación jurídica, lo que significa una mutación constitucional más allá del procedimiento de reforma constitucional, ¿habría 176 diputados que avalaran esta propuesta de gobierno que derogaría los artículos 1 y 2 de la Constitución que proclaman que la soberanía reside en el pueblo y al indisoluble unidad de la Nación española?