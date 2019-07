La esclavitud en el siglo XXI

El Tribunal Supremo ha confirmado esta semana las penas a dos de los responsables de una red que prostituía a jóvenes nigerianas. Quizás, si quisiera mantener su atención sobre estas líneas, sobre una realidad que todos sabemos que existe y que intentamos ignorar, sólo tendría que transcribir algunas de las historias de las niñas de 14 años que, engañadas, estos criminales sacaron de su país para hacerles contraer una supuesta deuda imposible de saldar y que sólo podían pagar vendiendo con su cuerpo. Sí, dar detalles ayudaría pero no las ayudaría, ¿verdad? Leerán estas líneas, como yo misma las he leído a otros compañeros, en otros medios, en otros formatos, y seguirán pagando por sexo; o riéndole la gracia al amigo que cuenta el relato de puticlub de turno; o argumentando no sé qué payasada sobre la libertad de vender lo que cada uno quiera... Seguirán hablando de libertad pero no ven que tras el neón sólo hay esclavitud.