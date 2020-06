Es un escándalo.

Acaba este desdichado curso escolar con pésimas noticias: cierre de la Institución y recorte de unidades en centros públicos de la capital. Un nuevo palo. ¿Aún queda escuela pública en Cádiz? Pese a los meritorios esfuerzos por liquidarla, ahí sigue, con su espíritu de servicio.

Nada nuevo, el anterior gestor de la Junta (PSOE) no la priorizó, pues nunca creyó en ella. Y los de ahora (PP+C´s+Vox) no hacen otra cosa que acabar entusiasmados la demolición. Lo tenían a huevo. Si lo público es servicio y lo privado es negocio, ¿cómo se ha llegado a esta situación terminal de la escuela pública? Fácil: usando acrobacias verbales que han calado hondo:

"Con los conciertos educativos se cumple la Constitución". Falso: nadie cuestiona que los padres eduquen a sus hijos en cualquier fe, pero la Constitu-ción no dice nada de financiar a esos colegios con "conciertos", una forma de detraer recursos públicos para destinarlos al sector privado.

"La concertada resulta más barata para el Estado". Falso: es una mentira interesada e indemostrable. Porque un negocio -aunque camuflado de obra social- es un negocio.

"Se cierran centros públicos porque baja la natalidad". Ya, pero al parecer sólo baja para los públicos.

"Los padres prefieren la concertada". Cierto: si durante décadas los centros públicos fueron abandonados y olvidados (algunos dan mucha vergüenza), es natural que los padres hoy prefieran colegios arregladitos, aunque sea con dinero que se detrae de los públicos. "No es más que la ley de la oferta y la demanda". ¡Cómo! La educación es un bien público y como tal no debe estar sujeto a la "demanda".

Y que le vaya mal a la competencia, engorda el negocio…

En los centros concertados se cobra (y no pueden hacerlo), son adoctrinadores (y acusan a la pública de adoctrinar, ya ves), se las arreglan para no tener alumnado "incómodo" (y se les permite), no están presentes en zonas rurales ni desfavorecidas (la Avenida es más rentable…).

La pública quedará como un residuo asistencial para pobres, inmigrantes y alumnado con dificultades.

Es un escándalo.