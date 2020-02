Qué escándalo

Casto, un joven seminarista hijo de mi amiga Pura, me enseñó ayer en su teléfono móvil una noticia publicada por este periódico que espero que la haya leído poca gente. Es más, llevo un día entero rezando a San Eutiquio de Roma y a Santa Apolonia para que pase desapercibida. La cuestión es que en Benaocaz han sacado a San Blas en un paso y lo han mecido a ritmo de la canción 'Escándalo' de Raphael. Y eso es lo que a mí me parece, un escándalo mayúsculo con la aquiescencia del propio clero que lo ha permitido. Un santo dando saltitos como si estuviese en la discoteca Mr. Pibody (no sé siquiera si todavía existe). Qué vergüenza. Y decía que estaba rezando para que pasase desapercibida, para que no se le ocurra a alguien en Cádiz hacer algo parecido con una imagen religiosa. Ahora que con el nuevo gobierno local que dirige el ex catequista de La Pastora (¡cómo se torció, válgame Dios!) todo lo que sucede en Cádiz se carnavaliza, me temo lo peor. Una cruz de mayo al son de un pasodoble de Fletilla o una Virgen meciéndose con un cuplé de 'Los simios'. O un paso de miserio el Jueves Santo subiendo Novena con una tirá de ocho minutos con el popurrí de 'Las momias de güete'. Espero que los responsables de las hermandades no caigan en estos errores por mucho que quieran congraciarse con el alcalde comparsista, al que, de forma increíble, tienen un gran respeto y estima solo por que les instala palcos en San Juan de Dios.