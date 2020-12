He leído con curiosidad antropológica los comentarios despertados por la operación contra los enganches ilegales en la barriada de Los Milagros. Familias que se han quedado sin suministros de luz y agua y que, según la opinión generalizada, bien merecido se lo tenían.

Entiendo que es inadmisible mantener un enganche ilegal. Por fraudulento y, no menos importante, por el riesgo que supone. Y quiero pensar que las administraciones tienen vías para garantizar unos servicios fundamentales, independientemente de su situación económica, de modo que no sea necesario acudir a atajos ilegales. Intuyo que si se ha llegado a este punto sin que estas familias tengan una alternativa -es decir, dejándolas sin agua y luz- es porque estas vías se han agotado, o porque los propios afectados han rechazado estos mecanismos.

Todo esto son especulaciones, porque me falta contexto. Sin embargo, hay quien tiene claro, al parecer, que todos los vecinos de esta barriada son vagos, no pagan nada, les han dado millones en ayudas, viven del cuento, llevan años robando o se lo gastan todo en vicios, por poner algunos ejemplos.

De acuerdo, es una forma de ver las cosas, una lógica capitalista sin matices según la cual si pagas, tienes; si no, no tienes; que no contempla excepciones de bienes o servicios básicos ni tampoco circunstancias; que aplica las mismas normas para un artículo de lujo que para el acceso al agua e ignora si los perjudicados por estas reglas son parados, vagos, delincuentes o niños en edad escolar sin más opciones que las que les han tocado. Visto desde este prisma, no hace falta tener muchos más detalles para opinar: que se aguanten, es lo que hay.

Lo que no me cuadra es que, si este es el pensamiento mayoritario ahora en El Puerto, cómo es que, en el mismo momento y localidad, a alguien se le ocurra recaudar dinero para ayudar a Isabel Pantoja y, en pocos días venda medio millar de macetas ‘solidarias’. Digo yo, sin tener tampoco el contexto de este caso, la Pantoja, que se aguante, ¿no? Es lo que hay.