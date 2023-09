A la tercera fue la vencida. Decía Bécquer que “volverán las oscuras golondrinas”, pero lo que vuelve al estadio cadista (más de palomos que de golondrinas) son las carajas que tantos puntos nos costaron en temporadas anteriores. Después de dos partidos serios en defensa, la curiosidad (¿o más bien la confianza?) mató al gato y el Almería se llevó un punto que nunca debió llevarse con un partido roto. Porque ante un equipo que juega con 10 toda la segunda parte, un equipo que apenas te ha creado peligro en todo el partido y además con la ventaja en el marcador en el minuto 95, un partido no se te puede ir de esa manera. Que sí, que los errores ocurren en fútbol, pero no pueden ser de esa manera, con 4 o 5 futbolistas cada uno pensando en sus cosas. En fin, que si algo tiene esto de positivo es que ha pasado a las primeras de cambio y debe ser suficiente para que se nos encienda la bombilla de alerta y que eso no vuelva a ocurrir. Como bien dice Sergio González, esto es como la vida, de 24 a 48 horas de luto y a seguir con la vida, que mirar al muerto eternamente para lamentarse no sirve para nada. El Cádiz tiene otra versión, la buena, la seria, la del equipo ordenado, que es la que le puede sacar las castañas del fuego otra temporada más. Hay otros factores que en otras temporadas no hemos podido controlar y que nos han costado también muchos puntos, como los árbitros, pero eso no depende de nosotros. La concentración y el orden sí, y eso es lo que hay que trabajar. Lo mejor de todo es que parece que se ha tomado nota de los errores y el equipo llega fuerte y mentalmente con ganas al partido de hoy, para demostrar que aquí no ha pasado nada y que no hay motivos para las dudas. El rival, pese a que estadísticamente se nos ha dado bastante bien, es de esos equipos que nunca gusta un pelo, porque tienen mucha calidad. Con el Villarreal nunca las tienes todas contigo. Pese a ello, este peligro se está equilibrando en los últimos años, no solamente con el Villarreal, sino con todos los rivales. El Cádiz se ha ganado en respeto de equipo serio y ya no somos la cenicienta de la liga, y tanto en casa como fuera los rivales saben que somos un equipo capaz de todo y que le puede hacer un roto a cualquiera, en cualquier campo y en cualquier momento. Y Setién lo sabe.

El partido de hoy es muy importante. Sobre todo, por volver a recuperar la confianza y por el calendario que nos viene luego, con visita a San Mamés y al Villamarín, dos equipos fuertes últimamente. Y la plantilla no se va mover mucho. Si no llega el esperado extremo derecho y algún refuerzo más, si sibra dinero, como bien dice mi amigo El Niño del Ukelele, si nos sobra dinero podemos comprar tres garrafas de aceite de oliva, que eso seguro que se revaloriza mejor que un futbolista de medio pelo, de los de comprar por comprar. En fin, que se ha quedad bonito día para borrar errores y volver a nuestra pelea, que es salvarnos cuanto antes. Tiempo habrá de pensar en otras cosas, llegado el caso.