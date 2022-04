Tras épica batalla, vuelta a la guerra

Ya advertí en mi última columna que tenía un buen presagio sobre el partido ante el Barcelona. No ni ná. Aquello de que "La Lucha No Se Negocia" fue una frase acuñada por Álvaro Cervera que ha llegado para quedarse. Al más puro estilo del You´ll never alk alone del Liverpool, el Cádiz se ha apropiado de la frase y, lo que es mejor, la ha mantenido pese al cambio de entrenador. Después del partido de Barcelona todo eran felicitaciones para Sergio González, pero solo unas horas antes el técnico era cuestionado por una amplia mayoría del cadismo por el once que alineaba de salida el Cádiz. A muchos les dio la impresión de que Sergio García tiraba el partido, sacando a los no habituales, y que reservaba a varios de los titulares para el partido de hoy. Pues el zasca del técnico a los cadistas de poca fe fue de los que hacen historia. Tremenda exhibición del equipo en el Camp Nou sacándole los colores al Barça de Xavi, un Cádiz que dejó a Tot el camp hecho un flan cuando el árbitro pitó el final del encuentro. Alegría de las que marcan época. Tres puntos a priori inesperados, pero que nos dejan varias conclusiones. La primera, que este equipo podía jugar a otra cosa, vaya si podía. La segunda, que en los jugadores menos habituales hay tantas ganas de demostrar que valen como en los titulares, hay sangre caliente. La tercera que, a pesar de que el calendario final se presentaba casi imposible, cuando crees en lo que haces nada es imposible. Y la cuarta, que jugando así la salvación es más que factible. Pero una batalla, por épica que sea, no gana una guerra. El entrenador cadista echa el balón al suelo y avisa que tras un partido memorable y varios días de halago se puede caer en el error de no estar al cien por cien con la cabeza puesta en el partido de hoy. Y aquí cada día es una final. El Cádiz tiene la ventaja frente a sus rivales de llegar a final de temporada en el mejor momento de la misma, pero la cruz de esa moneda es que tiene perdida la diferencia de goles con varios equipos de la pelea. Hay que intentar poner tierra de por medio con más de tres puntos sobre el equipo que marque el descenso. Eso te garantiza un partido de margen, que actualmente no tenemos. Y hay que sacarlo cuanto antes, porque sufrir un tropiezo en esta recta final entra dentro de lo más que posible. Pero el calendario, mortal a priori, nos está dejando ya algunos oasis.

Posiblemente, de los rivales a los que nos tenemos que enfrentar, solo el Sevilla y la Real Sociedad se van a estar jugando algo. El Athletic de hoy tiene la Europa League a diez puntos y a siete la Conference League, si el Betis gana la Copa del Rey. Sin excesiva motivación, por tanto. El Elche puede estar salvado cuando nos enfrentemos, el Real Madrid campeón cuando nos visite y el Alavés posiblemente descendido, salvo milagro, en la ultima jornada. Así pues, como avisa Sergio González, el mayor peligro somos nosotros mismos. Si se nos tiene que subir algo a la cabeza, a final de liga. Hoy, a por todas otra vez.