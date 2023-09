Aclaración necesaria: me han preguntado algunos lectores, porque haberlos haylos, que en el anterior artículo de MÁS ALLÁ DE LO AMARILLO, no apareciese nada relacionado con el Cádiz C.F. Y no iban desencaminados, pues, como su nombre indica, esta sección va más allá del Glorioso y de su paso guapo por la división de oro de la liga de fútbol de eso que aún se llama España. Veremos si... Escribo veremos porque la gente está muy indignada de que la rojilla y galaica nasona, vicepre de un gobierno de un Estado de Europa vaya a visitar a su corte de tintura napoleónica a un flequillo fugado de la justicia de ese mismo Estado, Puig, mira, que venía a decirte que si tú quisieras...

¿Qué diría un francés si aconteciese lo mismo en la V República? Ce n´est pas vrai. Une chose épouvantable. Une débâcle. Que para los de inglés sería algo así como un desastre, un asombro, una cosa insoportable, tremenda. El exvicepresidente Guerra se expresó: “una infamia”. Recuerdo como mi tío Caque, a la sazón capitán de fragata, deseaba ardientemente que lo pasaran por las armas de inmediato apenas salía en el televisor Vanguard el Guerra. Si levantara la calva testa, don Alfonso sería para él un tío con dos coj.

Bueno, tras este preámbulo, peazo entierro se ha agenciado la guapa, sensual, erótica, anhelada por cualquier hombre de mi generación, esa chica humilde de Triana que de limpiar casapuertas pasó a ponernos las pupilas como platos con ese meneo de cuerpo que es que había ver, señor, a mí me pasa igual, loco me trae, apuntillaba el otro en la barbería de Félix de la calle Nueva. Es linda, suspiraba el otro mientras barría las canas del suelo.

Y fue sensual hasta para inventarse un entierro lindo. En el cielo, Lola chillaba: “Eze e el entierro que yo había pedío pamí. Hay que tené arte andalú pa pazeá por el Puentetriana azí, con esos caballos empenachaos de negro, dentro de una urna de cuento de hadas diciendo a tor mundo: Ahí va mi cuerpo serrano” Y ese traje otrora relleno con su cuerpo de cariátide jónica terminando en las plumas del pavo real que mis ojos infantiles contemplaban arrobado por los senderillos del Parque Genovés. Ese traje, digo, cubría la temible caja, pues como buena andaluza sabía el mieo que nos da a los de aquí abajo la cajita de madera. Y el Paquirri allí, de negro. Y el nene de María que si ahora a beber y cantar. Ah, cómo recuerdo a mi abuelo Benito Amaya, todo un personaje del Cádiz de la primera mitad del siglo XX, quien apenas salía del Camposanto le decía a mi padre “Vamos a entrá aquí en esta taberna, Manolete, que, todavía, vivos”. Y campanazos de Chiclana pa entro. Estoy hablando del Bar Mariano, en Zan Jonzé, como decía mi progenitor, para quien ya habría yo querido un entierro así. Pero no con traje de flamenca, no, sino con el terno que llevara Rafael de Paula el día de las dos orejas en la plaza de toros de Carabanchel. La misma de La verbena de la Paloma.