Es para estarlo, muy enfadado. Después de años esperando la llegada del trenvía por la calle Real, de las mentiras conocidas, de todo lo desconocido, ahora va un vocero del gobierno andaluz, responsable de la obra pública Tranvía de Chiclana a Cádiz y nos dice que la inauguración de dicha obra será en ¡2022! Somos los mejores del mundo, los españoles en general y los andaluces en particular; los más buenos, crédulos e indulgentes. El año 2022 tiene ¡12 meses! ¿No nos merecemos que nos digan el mes que será? ¿A qué esta demora que puede ser de 15 meses si, finalmente, es para las navidades de 2022 cuando han dispuesto el corte de la cinta? No son unos, son unos y otros los que han sido incapaces de hacer un compromiso y cumplirlo, los que nos han mentido a sabiendas o, lo que es peor, porque fueron engañados por otros y lo creyeron. Como lo de Fernando López Gil, que mintió a sus paisanos descaradamente, quiero pensar porque él mismo fue engañado por otros pues me cuesta trabajo creer que mintiera a sabiendas de que lo que le decía a los ciudadanos era mentira; me cuesta mucho creerlo. Ahora, quién sabe, el estratega de pacotilla del gobierno de Juanma Moreno puede que haya pensado, oh dioses, que hacer el viaje inaugural de Pelagatos a la estación de Cádiz, pasando por la calle Real, en los días previos a la campaña electoral de 2022, puede llenar la urna de votos, la urna del Partido Popular, claro. Y la de Ciudadanos, puestos a pensar. Es increíble, 2022 sin más, un año y lo que queda de éste, después de todo lo pasado, de las obras, que tanto daño hicieron al comercio local y a la vida isleña que discurre por la calle Real… Es evidente que no nos merecemos unos gobiernos así, que no nos expliquen las razones, no nos digan por qué el lapso de 12 meses y lo que resta todavía hasta diciembre para que los tranvías que están prueba para allá, prueba para acá, vacíos, no puedan emprender su vida ordinaria antes o en la fecha que sea, inamovible, de compromiso formal. Deberían saberlo, que hay mucha gente enfadada, en la Isla sobre todo, e imagino que también en Chiclana por estas demoras injustificables que tan mal hablan de nuestra eficacia, de la gestión de los políticos no importa de qué partido. ¿Algo es algo? Digo saber que a lo largo - y ancho - del año que viene podremos comprar el billete del tranvía para ir a Chiclana, que es lo que pienso hacer, ir a Chiclana, como homenaje a los chiclaneros que quisieron - y lograron- tener un tren. Enfadado, por supuesto.