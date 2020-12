No hay enemigo imposible

Espero y deseo que a final de temporada al Cádiz no le haga falta ningún punto extra para conseguir ningún objetivo, principalmente la permanencia pero nunca se sabe. Y no me refiero a esos puntos que seguro que perderemos por deméritos propios o méritos del contrario. Me refiero a los puntos de los continuos mangazos que viene sufriendo el equipo de Cervera, para más inri castigado por decir lo que todos pensamos. Lo de Elche fue la enésima prueba de que los señores del VAR deberían haber salido en la chirigota "Los Cegatos con Botas", porque lo hubiera bordado.

Luego si quieren analizamos otras cosas o carencias del equipo, pero que a estas alturas deberíamos llevar siete puntos más si hubiese habido justicia nadie lo ponen en duda. Y mucho me temo que esto va a durar toda la temporada. Es muy triste que un instrumento que parecía el maná para acabar con las injusticias del fútbol se use de manera tan partidista y se ignores las acciones más claras porque a los del cuartito del video les de la gana. Porque es imposible, repito, IMPOSIBLE que esas cosas no se vean. En fin, esto es lo que hay pero si no protestan los desfavorecidos porque no les dejan al menos lo haremos nosotros. El problema es que a los del pitito les da igual. Dicho esto, vamos a lo que cuenta y lo que viene.

En Elche se volvió a poner de manifiesto que al equipo le falta pólvora. La primera parte dejaba malas sensaciones con el marcador en contra, pero con la expulsión de Boyé se abrió otro partido. Pero ni con esas fuimos capaces de remontar el marcador. Sí, se atacó y se dominó pero para nada. Sin Negredo ni e Choco cuesta mucho hacer gol. Y era partido para haberlo sacado visto lo visto, y porque esa sí que es nuestra liga. Y ahora toca el Barça. La verdad es que el calendario de las 4 ultimas jornadas ha sido jodido, con 3 de los mejores equipos de la liga ante los cuales lo normal es perder. Se perdió con Atlético y Real Sociedad y espero que hoy se pueda romper la estadística. ¿Imposible ante el Barça?. No hay nada imposible, menos en esta liga y menos aún ante este Barça. El equipo de Koeman tiene dos caras: lo mismo te mete cuatro o cinco goles sin despeinarse que le sale un partido rana y el contrario se lleva el gato al agua con cierta facilidad. Posiblemente estemos ante el Barcelona más irregular de los últimos años.

Y es la primera vez en la historia (aunque con truco, porque el Barça tiene dos partidos menos que nosotros) que vamos a recibir al Barcelona estando por encima en la clasificación. Las claves del partido van a estar en que los azulgranas no se pongan por delante pronto, que empiecen a desesperarse y a cogerlos en una contra. No estará el Choco Lozano, y veremos si Negredo, así que faltará por ver si sus sustitutos tienen hoy la puntería de cara o seguimos con menos peligro que una piraña vegana.

Yo confío en que se puede ganar, pero dependerá de la pólvora. Porque recuerden que balas y petardos usan el mismo combustible. Es cuestión de elegir bien.