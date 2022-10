Dicen que las cosas son según del cristal con que se miran. Visto así hay dos lecturas del partido ante el Español. Una es que el punto es bueno después de ir perdiendo a falta de doce minutos para el final. La otra, la mía y la de muchos otros, es que, evidentemente, es mejor un punto que ninguno, pero el punto se me antoja insuficiente, visto lo visto en el partido. Y es que el Cádiz tuvo al Español contra las cuerdas durante la mayoría de la primera parte. Faltó rematarlo y mandar a la lona a los pericos. Pero el Cádiz no lo hizo. No sé si por exceso de confianza o por lo que sea, pero en la segunda parte salieron a comernos y lo hicieron. Gracias a Dios llegó el gol de Lucas Pérez para empatar un partido que se pudo ganar, y se pudo perder. Pero el Cádiz no puede tener el enemigo en casa.

El Cádiz no se puede permitir, a estas alturas de liga, contra un rival muerto y, además, rival directo, dejar escapar este tipo de punto, porque cualquier error puede ser mortal a final de temporada. En los primeros compases de esta liga se ha visto a un equipo atenazado por la presión, por la falta de resultados, por la falta de goles, por los goles encajados, y cuando empezamos a quitarnos eso (porque la línea del equipo en juego y resultados es claramente ascendente) no podemos permitirnos el lujo de dejar escapar la victoria en partidos que se ponen de cara.

Dice Sergio González que prefiere siempre jugar mal y conseguir los tres puntos y muchos nos abonamos a esa idea. Pero lo que no puede ser es que, jugando bien, con el trabajo que nos cuesta, nos dejemos dos de esos tres puntos por no saber rematar la faena a tiempo. Según palabras del técnico, falta empezar las segundas partes con algo más de intensidad y estas cosas deberían estar ya grabadas a fuego en el vestuario.

Y es que, ahora que se empieza a ver otra cosa, estas oportunidades perdidas duelen más que cuando te pasaban por encima en los 90 minutos. Ahora hay motivos para la esperanza, con mejor juego y empiezan a llegar los goles. Así que no es el momento para pájaras. Este equipo tiene mucho, pero mucho que decir todavía en esta liga, en la pelea por la salvación que, pese al desastre inicial, está a tiro de piedra. Hay jugadores que están recuperando su mejor momento, como Iván Alejo, y Ledesma está hasta para ir de titular con Argentina al Mundial.

Ahora vienen partidos donde vamos a alternar rivales de nuestra pelea directa con otros que luchan por la parte de arriba. Tenemos, en este orden, a Girona, Betis, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Getafe y Real Madrid, que será el último partido antes del parón de liga por el Mundial. Desde el punto de vista anímico sería muy importante llegar a ese parón fuera de los puestos de descenso.

Sin ser definitivo, no es lo mismo estar más de un mes en salir de ahí que en mantener el trabajo para seguir fuera cuando se retome la competición. Este equipo puede, de sobra. Solo le falta tener la cabeza fría cuando haya que tenerla. A por ello pues.