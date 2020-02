Un empujoncito, por favor

La semana pasada se antojaba una ocasión ideal para volver a establecer un escalón entre los puestos de ascenso directo y el tercero y cuarto. A la derrota el sábado del Huesca había que sumarle que el Cádiz podía abrir brecha tambien con el Zaragoza en caso de ganarle a los maños. Pero no pudo ser. La cosa acabó en empate aunque la imagen del conjunto amarillo mejoró sensiblemente con respecto al anterior partido ante el Racing de Santander. El punto se puede considerar magnifico viendo como acabó la jornada. Se mantienen las distancias con la zona de play off y, quizás lo más importante, se le gana el goal average al Zaragoza. En esta Liga tan reñida un punto o una simple diferencia de goles es la diferencia entre la vida y la muerte deportiva.

Queda mucha liga por delante pero el ritmo actual de puntuación del Cádiz necesita un empujón si el equipo no quiere empezar con los famtasmas del pasado. Desde el penúltimo partido de la primera vuelta (enormes números en esos 20 partidos) cuando se le ganó al Oviedo por 0-2, el Cádiz solo ha cosechado un tercio de los puntos en juego en los siguientes 6 partidos. En total 6 de 18 puntos posibles. Escaso bagaje si se quiere seguir en las alturas por mucho tiempo. Muestra de ello es que hemos pasado de los 12 puntos de ventaja sobre la zona de corte de play off a tan solo 6, que pueden ser 3 si el Zaragoza gana su partido aplazado ante el Mirandés. Si a ello le sumamos que el Zaragoza es un equipo que está ahora mismo en clara ascension y nosotros no acabamos de rematar las faenas, comprenderán que se haga necesario a la mayor brevedad posible un empujoncito de resultados positivos consecutivos. Y no estoy descubriendo la pólvora, porque tanto el entrenador como los jugadores son conscientes de que hay que acelerar el ritmo de puntuación porque el actual no basta. Y para ascender hay que sumar puntos, no sensaciones, pese a lo que diga Quique Setién.

Con toda la primera vuelta metidos ahí arriba, caer en una de estas jornadas a puestos de play off encendería el canguelo en todos los sectores del cadismo. Disputar el ascenso en modo eliminatorias no es que sea un fracaso pero sí que sería una tremenda decepción, vista la primera vuelta. Porque en futbol las cosas se valoran en función de como se han venido desarrollando. Si el Cádiz hubiese hecho una temporada mas normalita, dando una de cal y otra de arena, y ahora mismo estuviera en cuarta posición, a tiro del ascenso directo, habría un ambiente más relajado y de mayor confianza. Pero, curiosamente, yendo primeros hay una dinámica mala de resultados y hay mayor presión y mayores nervios para no repetir los errores del pasado. Estas son las cosas del futbol.

Y es cierto que todos sabemos que en el fútbol se gana cuando se puede, no cuando se quiere, pero aun así hace falta que sigamos en la buena linea de juego del domingo pasado y encadenar buenos resultados para volver a tener ese colchón que se ha caído en 6 partidos. Ojalá empecemos hoy. Vamos allá.