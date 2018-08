Que empiece el espectáculo

La pasada temporada se cerró con sabor amargo, con la pérdida del play off en la ultima jornada, aunque parecía la crónica de una muerte anunciada. Pero el cadismo vuelve a ilusionarse cada inicio de temporada y esta no va a ser una excepción. Y no es para menos. Estamos ante una de las temporadas más bonitas que recuerdo en Segunda División, que esta temporada debería llamarse Primera División y Media, por el nivel del calendario. Les aseguro que en Primera va a haber más de tres o cuatro partidos infumables por jornada, cosa complicada en Segunda. ¿Y de objetivos como andamos?. ¿Sigue siendo la permanencia?. Pues miren ustedes, sí. Pero oiga, con matices. La permanencia debe ser el primer objetivo. Si (como la temporada pasada) se solventa con meridiana claridad, a por el siguiente objetivo (play offs) de manera feroz. Y si se asegura matemáticamente y aún quedan opciones, a por el ascenso directo.

El pecado del Cádiz la temporada pasada fue el conformismo, no digo que de manera consciente, pero lo hubo. Se dio por bueno algún puntito en partidos donde había que haber asegurado los tres y al final… pues pasó lo que pasó. Al Cádiz se le fue viva la oportunidad de volver a jugar unos play offs donde, evidentemente, nunca sabremos lo que habría pasado. Y se fue creo que merecidamente. Así que esta temporada toca aprender de los errores y vamos a olvidarnos de un objetivo en cuanto se consiga, para ir a muerte a por el siguiente. Si luego las cosas se ponen duras y la permanencia es lo único que se rasca, pues bendito y alabado sea el Señor. Álvaro Cervera me sigue pareciendo el entrenador ideal para el Cádiz. Pa mi gusto, la temporada pasada solo le faltó un poco más de convicción en momentos puntuales. Tenemos mucho que agradecerle y creo (y deseo) que seguirá añadiendo méritos en su paso por el Cádiz. En cuanto a los fichajes, ya saben ustedes. Un equipo no tiene que parecer bueno, sino serlo. Si me traen a Levandowski o a Pogbá y no aportan nada, no me sirven. Hombre, no nombres. Interesante sin duda la vuelta de Aketxe, que ha vuelto a demostrar en la pretemporada que su pierna es un fusil telescópico con mirilla. El caso Álvaro García merece capítulo aparte. Gran jugador, sin duda, pero para estar en cualquier equipo hay que estar con los cinco sentidos puestos en él. Con la cabeza en otro sitio no se puede aportar demasiado.

Como bien dice Cervera, la pretemporada no es un baremo serio para calibrar el nivel. Pasa como los ensayos generales en el Carnaval, donde agrupaciones han dado un petardazo en los ensayos y luego pusieron el Falla bocabajo. Ahora empieza lo serio, la mejor Segunda División de los últimos años. Y para empezar con la mejor de las ilusiones, me permito corregir a Cervera. Dice que piensa que el Cádiz llega bien, pero eso lo dirá la competición, nos lo dirá el Almería. No. Vamos a decírselo nosotros a la competición. Vamos a decírselo nosotros al Almería. Vamos a empezar tomando la iniciativa. Feliz temporada a todos.