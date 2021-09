Un poco de empatía, por favor

Empatía. Hace falta, oigan. Para entender a los demás, para aceptar el bien común por delante del personal. En esta ciudad de nuestros quebrantos se tiende a demonizar a los que hacen el Carnaval, sin pensar en lo que esta fiesta, gracias a los 'pesaos' que la cuidan, genera para Cádiz en imagen y en dinero. Y demonizan a esos capillas 'jartibles' que están todo el año con sus cosas y provocan un buen movimiento de dinero. Y a los hosteleros 'llorones' que quieren tener sus mesas llenas. Y a los comerciantes que luchan para que vengan a vernos cuanto más gente mejor. Todos son objetos de críticas por defender lo suyo. Como unos egoístas a los que no les importa la salud pública. Y no es así. Dentro del respeto que les causa la pandemia, entienden que hay que seguir adelante. Que hay que vivir con menos miedo. Que Cádiz no está para perder trenes ni momentos con los que aliviar sus penas.