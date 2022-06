Las elecciones antes y ahora

El otro día me preguntó un hombre ya muy mayor que si era obligatorio votar, porque al él le daba igual un partido u otro y, por tanto, "allá ustedes". Le contesté, como es lógico, lo que procede, que es un derecho que puedes usar o no, pero que a lo mejor de tu voto depende quién vaya a gobernar. Le conté además un hecho verídico de no hace mucho tiempo pasado: en un pueblo salió un alcalde elegido por un solo voto de diferencia.

Y es que todavía hay gente que se acuerda de tiempos atrás, de lo que pasaba y cómo pasaba. Me contaron una anécdota ilustrativa. Se celebraba una consulta en tiempos de Franco en la que se debatía si se aprobaba o no algo. Posiblemente la llamada Ley de Sucesión. Estaba en la cola un hombre de campo y le preguntó a un concejal determinado y significativo que qué votaba. El aludido le respondió "mira es igual, si votas que sí, es que Franco se quede, si votas que no, es que no se vaya". Pero en la cola estaba un policía secreta que hizo un aparte con el citado concejal y le recriminó su comportamiento, a lo que el aludido le respondió muy enfático "usted tranquilo, que esta mañana ya he mandado yo al Gobierno Civil el resultado de estas elecciones".

Otra anécdota de aquel tiempo. Don Crisanto, veterinario, excelente profesional y loable liberal, votaba siempre a un personaje creado por ABC, 'Gundisalvo'. Cada vez que en el escrutinio aparecía su papeleta decían "aquí está el voto de don Crisanto". Y era porque lo escribía con una máquina de escribir que tenía un defecto en la letra g.

La gente, digo en general, está un poco cansada de que los políticos siempre están a la gresca. Y sin embargo las cosas están cada vez peor. Y ni una cosa ni otra, lo que pasa es que ese es el pan que hay. Lógico que las opciones políticas denuncien lo negativo de los otros. Y que nada es fácil, que las situaciones son complejas y no son tan fáciles las soluciones. Lo cual no obsta para afirmar algunas verdades, porque algunos políticos en verdad se podrían haber dedicado a otra cosa, por ejemplo, a hacer churros o a jardineros (profesiones muy loables por otra parte)

Sí afirmo que hay que ayudar a los políticos y colaborar. Ellos tienen una de las misiones más hermosas e ilusionantes de nuestra sociedad. Lo más grande que hay en la política, siempre lo he dicho y pensado, es ser alcalde o concejal de tu pueblo, porque ayudas y puedes ayudar, que es la mayor satisfacción que cabe. Y me mojo. Para mí, hay que votar a cualquiera dejando atrás los extremismos, que también -y deben saberlo- todo no es posible. Porque precisamente la política es "el arte de lo posible".

P.D. Les cuento una anécdota. El primer mitin que yo hice fue en el Teatro de San Fernando. Tras la perorata, tan entusiasmado estaba que terminé diciendo "todo esto se conseguirá con sus botes". Me quedé cortado sin poder rectificar y la gente pensaría que estaría tan mal la cosa que había que coger un barco.