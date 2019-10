El efecto marisopa

"Y a continuación tendrá lugar el despliegue de diversidad y tolerancia…" iba diciendo la radio. Pensé vagamente que sería algún evento de alguna colectividad minoritaria o minorizada... Pero no, estaban hablando del desfile de las fuerzas armadas el día de la Hispanidad, y se me hizo raro. La descripción incierta no es, porque en las fuerzas armadas hay muchos cuerpos, o sea que son fuerzas diversas. Del sexo o género de los integrantes de cada cuerpo no hablo: son fuerzas diversas. Y de la variabilidad étnica tampoco hablo (el mundo es una sopa genética que incluye la cabra). Vuelve a ser cierto que las FFAA son diversas. Y tolerantes lo son, porque se toleran entre sí. Y porque nos toleran. Y porque defienden la paz y el orden público, y no permiten la violencia ilegal desaforada. Bueno, esto no sé si me está quedando bien, porque estoy segura de que los Comités de Defensa de la República cuando empujan, amenazan, insultan, golpean y sabotean están ejerciendo su derecho a la diversidad y la tolerancia suya de ellos entre sí. (Su real gana, que es republicana pero es real. O sea, fáctica. Pero otrosí semiótica, porque ellos no agreden: ellos significan.) Lo dejo aquí porque carezco de fluidez estilística adecuada. El caso es que los estilos oficiales, que son operaciones epistemológicas sobre la realidad, van mucho más rápido que yo. Y no debería ser así, porque yo sé que todo cambio cultural es ante todo una operación de lenguaje. Acabo de estar en Italia y yendo por ahí de iglesias y museos he visto que hubo un "San Baco" (Baco era el dios del vino en Roma), un "San Sátiro" (los sátiros en la Antigüedad eran divinidades de la naturaleza, incontinente y salidilla), y un "San Mamaso de Cesarea" (mi marido lo pronuncia Ssan Mamassso de Ssessarea). Y así colonizó el Cristianismo todo: le ponían por delante un "San" y hala: nuestro de toda la vida. De pronto se me ocurre que a la virgen del Pilar la ningunean: es una figura diminuta (no diré enana), y para más inri la han puesto sobre un pilar fálico (como una aceituna atravesada por una viga). Perdón, perdón. Desde que me he propuesto evolucionar (digievolucionar), me siento un poco disléxica. Es el efecto marisopa.