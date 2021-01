En el ecuador del objetivo

No, de verdad que no. Ni los más optimistas pensaban que el Cádiz terminaría la primera vuelta en su retorno a primera en la novena posición y con 24 puntos. A partir de ahí podemos hablar de planteamientos, errores, aciertos y lo que usted quiera, pero que el hecho de que Cervera tiene claro a lo que juega y e rendimiento que le saca a esa idea es una realidad incontestable. Y tras una primera vuelta de ensueño, el calendario de la segunda empieza fuerte. Se notó en el primer partido. El Cádiz solo pudo aguantar con dignidad al Sevilla de Lopetegui hasta que encajó el gol. A partir de ahí, la historia se repite. Punto y final y a pensar en otra cosa.

Y la otra cosa, y vaya cosa, es la de hoy. Recibir nada más y nada menos que al líder de la liga y, si me apuran, yo diría que al campeón, ante la bajada de brazos de Madrid y Barça , y con el permiso del Sevilla, que parece en racha ahora. El Atlético de Madrid tiene un ataque que da miedo (lo demostró en la ida) y en principio es de estos partidos que parece que se pueden dar por perdidos. Bueno, digo parece porque también nos parecía lo mismo la visita al Real Madrid o el partido en Carranza ante el Barcelona. Y, voilá, el fútbol obró su magia, eso que le hace tan grande, en esas dos ocasiones y se sumaron seis puntos que ni los más optimistas, otra vez, hubieran apostado por sumar. Así que ¿por qué hoy no puede ser un gran día, que diría Serrat?. Por soñar que no quede, de hecho es lo que estamos haciendo esta temporada.

Razones para confiar en una victoria hoy no faltan. Estadísticamente, la historia nos da la razón. Hemos ganado en Carranza más veces al Atlético que ellos a nosotros. Y luego está la cuestión del respeto que se ha ganado el equipo de Cervera. El mismo Simeone admite que el Cádiz les va a poner las cosas difíciles. Pero los sueños tienen una parte oscura cuando se tornan en pesadilla. Y al lado de lo del Atleti de este año, Freddy Krueger es Paco Gandía. Díganme si saber que solo una derrota lleva el equipo del Cholo en lo que llevamos de temporada no es para echarse a temblar.

Pero bueno, hasta el rabo todo es toro y el Cádiz, cuando se pone serio en defensa, es capaz de sacar de sus casillas al Brasil el 70 de Pelé. Esperemos que lleguen nuevos jugadores y que los que ya lo han hecho, como el caso del serbio Saponjic, mejoren los resultados de los que se han marchado en su lugar.

Se agradece que el Atlético de Madrid no haya ejecutado la famosa cláusula del miedo y el serbio podría debutar ante su ex equipo. El inicio del calendario de esta segunda vuelta asusta un poco, cierto, con tanto equipo serio junto. Sevilla, Atlético de Madrid, un Athletic renacido de la mano de Marcelino y una Real Sociedad que, aunque no es la misma de hace unas jornadas, sigue imponiendo respeto. La nota positiva: que los de abajo se siguen matando entre ellos y por eso un empate hoy sabría a gloria bendita. Como se dice, no queremos buenos principios. Lo mejor es dejar lo bueno para el final.