¿Quién dirige Andalucía?

Pasadas las fiestas entramos en un año donde la política tendrá un preferente protagonismo. Andalucía, la que más nos interesa, empieza con una campaña electoral rodeada de muchas incógnitas. Cierto que las encuestas otorgan una cómoda mayoría al partido de Juanma Moreno, pero los partidos hay que jugarlos y no confirman su resultado hasta el final. El Partido Popular ha estado, está, gobernando con una cierta comodidad. La presencia testimonial de Ciudadanos, la poca, hasta ahora, fuerza de VOX y la situación del Partido Socialista que anda desnortado en una oposición con más sombras que luces, les ha bastado para gobernar sin sobresaltos.

El presidente Moreno Bonilla, utilizando una posición mas institucional que política, acomodado en un centrismo de buenas intenciones y dejándole todo el encaje político a su hombre de confianza Elías Bendodo. Pero la realidad de nuestra comunidad es otra. El Partido Popular llegó a San Telmo con la publicidad de que iba a cambiar toda la política de la comunidad, el cambio era reducir la administración paralela que habían creado los socialistas, reducir las listas de esperas, aumentar el gasto sanitario, aumento de la ratio escolar y más. Era necesario el cambio, todo lo socialista olía mal. La realidad ha sido bien distinta, nada de nada.

La sanidad ocupa el segundo lugar por la cola, primero es Madrid, de España en gasto sanitario. En el peor momento de la pandemia y la atención primaria colapsada, se han cerrado centros de salud por las tardes por falta de personal. Mientras la oposición parece que no se ha enterado. Por eso digo de la tranquilidad con la que está gobernando Moreno Bonilla. Pero tiempo habrá de entrar en campaña y a lo que me quiero referir es al papel que esta ocupando Andalucía en la política española. Veníamos de ser no la España Vaciada sino de ser la cenicienta del país. La Transición nos dio la oportunidad de creer en nosotros y movilizarnos para ser "no más que nadie sino igual que los demás". "Autonomía para Andalucía, por derecho" era uno de los lemas que reflejaban las ansias de recuperar nuestra dignidad. El Gobierno de Felipe González nos dio la oportunidad de cambiar nuestra imagen, concediéndonos la Expo que significó un gran salto tanto cualitativo como cuantitativo para Andalucía. Nuestra comunidad alcanzó un puesto importante en la política nacional. Los sucesivos gobiernos de España eran dirigidos por andaluces y esto nos dio la oportunidad de tener nombre en España. Hoy eso se ha perdido, Moreno Bonilla no ha sabido impulsar nuestra comunidad en la política nacional ni incluso en su partido. La situación actual del PSOE tampoco ayuda a ello.

Y ahora se avecina un cambio en la política con la aparición de pequeños partidos de la que se ha dado en llamar la España Vaciada. Teruel, Segovia, Soria, Palencia, todos con sus propias siglas y que al final se convertirán en lo mismo que los partidos nacionalistas. Sacar beneficio a cambio de apoyos parlamentarios. Y con todo esto, ¿dónde situamos a Andalucía?