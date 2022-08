El dinero en el campo, y no en el banco

Creo que el día que más me he aburrido, e incluso cabreado, en un estadio fue ayer, y concretamente durante el horroroso segundo tiempo. Un segundo tiempo que jamás existió, pues fue la nada de Sartre o de mi admirado Heidegger. El amigo Carlos Medina se reía cuando le escribí más o menos este textito en el cual aparecía enmarcado el sustantivo mamarracho. Porque esos cincuenta minutos finales fueron eso, un mamarracho absoluto. Qué segundo tiempo, Dios mío de mi alma. Pa mirárselo.

HUn segundo tiempo que se fue entre el aguaducho a la moda, o sea, eso que llaman los cursis, pausa de hidratación, vamos, refrescarse un minutejo y beber un buchito de hache do o y el humo.

Un segundo tiempo que se fue entre el aguaducho a la moda, espérate, echa el balón fuera que ahora entro yo, cambian a un inocuo Perea por el nuevo, el africano/australiano, evidente eufemismo que ha inventado nuestra cultura actual y censora para evitar decir "negrito", lo cual jamás he expresado con desprecio o rechazo, sino con cariño y gracia gaditana, uno de la Real que tiene un dolorcito en un músculo, José Mari, vente a ducharte, hijo, que no has dado una pelota a derecha, qué partidito del muy amado por la grada Josemari, así to junto, como el santo Escrivá de Balaguer quería, ¿y los balones que perdió?, y tú Fali, acompáñalo, anda, titi, otro día será, vaya doble pivote más fallón se buscó el de la camiseta sudada, que parece un cargador del Nazareno de Santa María.

Sergio, ¿por qué has intentado jugar a ser er Gafa?, con prácticamente seis defensas delante de un Superledesma que nos salvó de una goleada ante la ordenadita Real, que durante la primera parte jugó sin enemigo en toda la zona de tres cuartos, a sus anchas. Sergio/Álvaro, ¿por qué pusiste por la izquierda a Arzamendia, si tú sabes que es un Espino reducido y no sabe jugar de extremo? Y ¿por qué volviste al mismo pecado de Alvarito: olvidarte que Fali puede ser un buen central; pero nunca será Álex? ¿Cómo está TODO EL ÉQUIPO tan bajo de forma, si exceptuamos al excelente par de centrales? ¿Y por qué no asumes tu cuota de responsabilidad? Porque finalmente tú eres el timonel, el mismo que tan acertadamente nos mantuviste en Primera. Pero este Glorioso del trofeo y el de ayer es una calcomanía del que se mataba por mantenerse en la división guay.

¿A segunda?, publiqué en Diario de Cádiz tras el fiasco del Trofeo Carranza y ése será el itinerario del Glorioso si no se trae a nadie.

El Almería, el Elche, el Gerona fichan, se gastan los cuartos. El Madrid ficha, a pesar de tener el equipo muy hecho; el Barça ha fichado a punta-pala. "El dinero en el campo, y no en el banco", le espetó Cruyff a Núñez. Igual le chillaron al palco ayer los aficionados, pero con sólo dos palabras. Porque solamente queremos que el Glorioso se quede en Primera, como desea toda la grey amarilla.