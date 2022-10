La dimisión de Lesmes

La versión más sencilla es que el CGPJ no se ha renovado aun porque los dos partidos políticos mayoritarios no se han puesto de acuerdo sobre sus candidatos. Hacerlo implicaría la existencia de una mayoría de jueces de un talante ideológico u otro, lo que no interesa a ninguno de los dos principales contendientes. El hasta hoy Presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, llevaba en el cargo desde 2013, su perfil es conservador, y como puede apreciarse, ha exprimido su presidencia interina casi cuatro años, incumpliendo el mandato constitucional de renovación del órgano.

Para alguien sensato esto es ilógico: el gobierno de los jueces debe ser formado por magistrados electos por sus propios compañeros. ¿Verdad? Pues no. Carlos Lesmes dimite con supuesta dignidad -"una situación que aborrezco y blablablá"-, aunque muchos juristas que piensan diferente, especialmente en Twitter. Raimundo Prado se pregunta desde la bella Cáceres cuántos jueces están tristes por la dimisión de quién en teoría los representaba. La Unión Progresista de Fiscales "celebra" la dimisión y recuerda que lleva pidiendo la de los demás vocales desde hace año y medio. La magistrada Natalia Velilla se plantea si a esta dimisión la seguirá alguna más. El fiscal Nando Germán se pone en el lugar de más de uno al proferir su habitual "puto lunes".

Otros juristas anónimos lo tildan en RRSS de okupa, no en vano ha aguantado sin dimitir casi cuatro años en su cargo. Habrá que analizar su influencia en los varapalos judiciales que haya podido ahorrarse el bipartidismo patrio. Por lo pronto, perderá su sueldo, imagino que superior al que le corresponde como integrante de la sala de lo contencioso del TS.

Pedro Sánchez ha llamado a Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, justo hoy, el puto lunes que estoy de curso en la Castellana. Casualidad, no se crean. Ambos son los líderes de los partidos culpables de este lamentable statu quo -como recuerda la juez @Alba_tm90- y se reunirán de urgencia porque este tira y afloja canta tela en Europa. Y porque pretenden persuadirnos de que Lesmes no les ha tenido paciencia, como decían en El Chavo del Ocho. Habremos de dejarles pensar que no sospechamos que tienen ya un candidato de consenso y que por eso dimite aquél.

Los jueces del TS casarán durante los próximos años importantísimas sentencias que afectarán a los mismos partidos que seleccionan a los miembros del CGPJ. Esto es perverso. La Justicia importa menos que nada al poder político porque limita sus corruptelas, se cierne sobre sus miserias, y a fin de cuentas le hace la vida imposible. Es por eso que los presupuestos más sociales (sic) de los últimos siglos, o minutos, solo contemplan una subida del 0,3% en Justicia. Aplicar una inversión adecuada conllevaría la convocatoria de más plazas para jueces, fiscales, funcionarios y letrados; mejores instalaciones, equipos y programas. Acortaría la instrucción de las causas: los juicios llegarían antes. Todo inconvenientes. Y, además, con tantos problemas para renovar el CGPJ, ¿cómo va a cumplir el Gobierno la promesa hecha a la abogacía española de considerar inhábil el cercano período navideño? La culpa acabará siendo de Carlos Lesmes. Lo veo venir. O de Putin.