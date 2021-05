Como dijo el profeta

El otro día, un prometedor profeta del populacho me dijo que Kichi era el líder de la oposición que necesitaría un Ayuntamiento como el de Cádiz. Me hizo pensar. Veo como aquellos que sacaron a Kichi bajo palio nada más ganar las primeras elecciones tiran ahora para la calle Zaragoza para coger del cuello a sus funcionarios municipales. Veo como al final, la solución del alcalde para quitar a los sin techo de las bóvedas de las Puertas de Tierra es ponerles una reja para que no puedan pasar. Y mientras tanto, vuelven los indigentes a sus segundas residencias ubicadas en los bajos de La Caleta. Y ahí están dando una imagen de ese idílico rincón gaditano bastante penosa. Los sin techo y los okupas son un mal crónico que tiene la ciudad y la solución no es ponerles rejas ni echarlos como si fueran animales. Sabios tiene San Juan de Dios para buscar soluciones. Venga, que aún tienen tiempo para pensar antes de cobrar la próxima nómina.