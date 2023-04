Sí, señores, desde niño he escuchado a los mayores que jugaban al mus, al dominó, julepe, tute subastado y al prohibido póquer en la extinta Peña de Cazadores de la calle San Francisco que el fútbol no tenía lógica. Yo, que no sabía qué era eso de la Lógica, pensaba en algo así como "chamba" o "papa", tal sentenciaban los niños del Piojito mientras jugaban a las bolas en la calle Público, entonces casi de tierra, una bombilla y grandes boquetes. Ya de adolescente muy leído en la nada exigua biblioteca del abuelo pensaba que se trataba de equívoca suerte o inverosímiles resultados. Por cierto, al prohibido póquer, ilegal por ser juego de envite, jugaban casi todos los polis de la secreta y hasta los comisarios de enfrente de la lápida de Pemán en Isabel la Católica. Decir que nunca me gustó Pemán, excepto como articulista de la tercera de ABC, ahí lo bordaba; pero ¿a quién molestaba esa lápida hic et nunc? ¿Hasta cuándo este triste revisionismo en boga? Parece una cosa como estaliniana o así. Hace poco afirmaba en tv Alfonso Guerra, enfant terrible y rojo durante el mandato de don Felipe González y hoy tildado de facha por la tropa: "Señores, que la Guerra Civil -incivil, mejor dicho-, terminó hace noventa años".

Pasemos página y volvamos a la otra tropa, la de la religión de la pelota. Ya de adulto uno sabe que el fútbol tiene lógica, aunque no siempre; verbigracia: el Villarreal gana a los blancos de calle en la Castellana y cede los tres puntos a nuestro rival de Pucela días después. Nefasto resultado para la yellow grey.

Ya de adulto creo que la pelotería tiene su lógica, su ley de composición interna. Porque ayer el Madrid hizo un partidazo. Y, si al Real le sale un partido a lo grande, ¿qué puede hacer nuestro batiscafo amarillo frente a eso? Pues muy sencillo, palmarla, como palmó el Liverpool, y a otra cosa, a pasar página. "Pasar página" es muletilla que gusta mucho al gentío de hoy, algo como la tediosa pesadez del "a nivel de". Otra modita que indica, sobre todo, la pobreza lingüística de los españoles actuales, lo que digo con mucha pena.

Y si el Glorioso no se llevó un saco fue porque Gil hizo un partido para encuadrar. Te pido perdón desde esta página, querido, pues fui muy crítico contigo en otras ocasiones. Si juegas así siempre, te recomendaré a De la Fuente, fuente con más sequedad que agua. No sé si mi admirado Ledesma hubiera parado tanto ayer. Y así aguantamos hasta el aciago minuto setenta. Ahí, el menos esperado, el otro Fernández, colocó el balón pegado al palo derecho del gigante del encuentro. Nada pudo hacer Gil. En el palo que cae a su izquierda estrelló otro tiro al palo nuestro Glorioso. Igualito que el tiro que la Furia Gitana largó contra el Sevilla.

Dos minutejos más tardes, el Puskistas actual, lo llaman Asensio, con esa zurda prodigiosa que posee nos "embarbetó". Eso expresaban los niños del Piojito que jugaban al "pincho" a espalda del monasterio do reside el Nazareno. Muchos se levantaron acto seguido para evitar los atascos del puente viejo o de Torregorda.