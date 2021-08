No hace mucho, con motivo de la concesión de un importante reconocimiento nacional al Servicio de Medicina Interna de San Carlos, que dirige el doctor García Gil, nos alegrábamos de los progresos en inversiones, la ampliación del hospital isleño. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Hemos sabido que la Junta de Andalucía está a punto de firmar un importante acuerdo con el Hospital de San Rafael. Pues bien, se va a producir inevitablemente una "carambola" de consecuencias con dos inversiones esperadas desde hace mucho: el nuevo hospital de Cádiz, que sustituiría al Puerta del Mar y cuyos terrenos esperan desde hace muchos años -los políticos del PP que fueron al solar con una pancarta pidiendo al gobierno de Susana Díaz ese hospital ya, no saben dónde meterse ahora, porque los suyos no sólo no acometen la demanda y el compromiso sino que firman con Pascual no sé cuántos años de Hospital de San Rafael. Con las consecuencias directas sobre el nuevo hospital… y sobre San Carlos, que debería seguir con las inversiones y los servicios nuevos para una ciudad de cien mil habitantes, que es San Fernando.

Debe ser muy difícil esto, mucho más cuando por estos días nos han informado sobre un nuevo hospital en Málaga, que sería el tercero público, con una inversión de 400 millones de euros. Qué alegría de Málaga, va teniéndolo todo. Más que nada por lo difícil que es esto, gobernar con ecuanimidad, solidaridad y justicia. Unos entregan la cuchara a quienes manejan la tramoya del Gobierno con unos poco votos, desarrollando una cara dura de acero inoxidable, y otros son de donde son, qué caramba. San Fernando rara vez ha estado en línea de tres en raya, muy pocas veces. Puede que con el gobierno de Patricia Cavada, el primero, ocurriera. Digo que Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía eran gobierno del mismo partido. Entonces llegaron inversiones (el Museo Camarón, por ejemplo). Tenemos mucho que aprender, digo a gobernar sin tres en raya, exigir y lograr la justicia y la equidad.

El dinero de la Sanidad pública va a llegarle a la empresa de los hospitales de Pascual, de nuevo. Puede que sepamos la cuantía y los a cambio de, pero el solar magnífico destinado al nuevo hospital seguirá dando los gritos del silencio porque esa inversión se pospone, esperemos que ni se eternice ni se pase página. Y San Carlos, que ha venido creciendo con modestia y discreción, pero creciendo, debe esperar más tiempo las inversiones, los nuevos servicios, las nuevas camas y las especialidades que no llegarán de seguir este modo de gasto de la inversión pública de Salud de la actual Junta de Andalucía, del PP, Cs y Vox.