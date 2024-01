La dieta no se toca

El más prestigioso genetista de la Universidad de Harvard, el profesor David Sinclair, ha logrado revertir su propio envejecimiento 30 años a base de eliminar de su dieta cinco alimentos. Según ha contado a una revista científica que he podido leer mientras me hacía la permanente en una peluquería del Mentidero, el tipo aconseja eliminar el pan, el alcohol, el azúcar, los lácteos y la carne. Lo dice y se queda tan pancho. Y digo yo, pues vaya una dieta más mamarracha. ¿Who wants to live forever?, que decían en aquella película, ‘Los inmortales’. Yo me moriría de aburrimiento al segundo día. Es verdad que me privo de comer carne los viernes como manda nuestra Santa Madre Iglesia, pero hombre, de ahí a no poder tomarme una copita de vino dulce, ni una buena torrija cuando llega la Cuaresma empapaíta en leche o vino, no probar los huesos de santos de la confitería del Pópulo, ni los roscones, ni el arroz con leche, ni ese cordero al horno... Hombre de Dios, ¿pero tú qué comes? Es verdad que esa dieta le vendría de lujo a algunos de estos gurripatos metidos a artistas que van de guaperas y parecen bulldogs, con pantalones vaqueros de pitillo y barrigas de bajo de coro antiguo. Yo, que no voy a decir la edad que tengo porque soy una señora, me niego a privarme de nada en esta vida. Es más, si mi tasa de glucosa me lo permitiera me iba a meter entre pecho y espalda todas las tardes unos buñuelos rellenos que dejaba sin aire a Cádiz un mes y medio. Mi dieta no se toca.