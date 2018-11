Un 4 de diciembre muere un malagueño

Nosotros, un pueblo casi programado para hacer de la Historia copla, a veces olvidamos que el relato no termina en el último verso. Un 4 de diciembre, en un mes justo se cumplirán 41 años, murió un malagueño. ¿Murió?, no, asesinaron a un malagueño, y sus familiares, como los de los abogados de Atocha, como los del caso Almería, como los de San Fermines 78 o 3 de marzo de Vitoria, entre algunos de los crímenes más icónicos de la Transición española, todavía tienen más preguntas que respuestas. Al corazón de la Europa parlamentaria, a Bruselas, se dirigen estas familias esta semana a hacer oír su voz y sus demandas ya que en su país, que también en un mes celebrará las bondades de 40 años de Constitución y democracia, no encontraron quien escuchara su canción, la que suena a justicia, verdad y reparación.