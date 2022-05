El día de la risa

Sabían que el pasado lunes 2 de mayo fue el Día Internacional de la Risa? ¿Podemos reírnos hoy, viviendo no tan lejos de una cruel guerra en Ucrania o de un Mediterráneo que reclama tantas vidas? ¿Hacerlo no será una frivolidad o, peor, un grave signo de inhumanidad? No, no lo es. Los inhumanos son los que han iniciado y continuado estas guerras y no quienes nos oponemos a ellas. No dejemos que Putin y sus abundantes hijos nos roben el derecho a reír, el derecho a ser felices.

Es urgente proclamar ese derecho. Reivindicarlo y defenderlo. Es urgente recordar que estamos hechos para la felicidad y el bienvivir y no para hacerlo de cualquier modo, sometidos al capricho de persona, gobierno o institución alguna. "Es urgente ser feliz" es el título de un libro muy interesante de José María Arnaiz, que recomiendo.

No todas las personas saben reír. Leyendo una biografía encontré reproducida la única foto, por lo visto, en la que el personaje cuya vida se contaba aparece riéndose. Una foto histórica, se decía. Eso me hizo pensar y me invitó a reírme más a menudo, no vaya a ser que digan lo mismo de mí. No es fácil reír, hay que saber cómo y cuándo hacerlo. Pero es preciso hacerlo porque tenemos que desafiar la realidad cotidiana que, en más de una ocasión, nos invita a la melancolía o a la depresión desmovilizadoras. La risa es un arma cargada de futuro. Pienso en mis sobrinos nietos y veo que se ríen mucho. Los niños lo saben hacer y al hacerlo, nos contagian felicidad y alegría. No hay que conformarse con aceptar pasivamente que iremos perdiendo esa vocación a la alegría y la felicidad a medida que pasen los años. Por dura que sea la vida, el hecho cierto es que estamos vivos, pudiendo no estarlo. Y mientras hay vida, hay esperanza. Hay futuro. Hay desafíos por los que apostar y esforzarse.

Pero la risa debe ser responsable. Sin insultar con ella al dolor de quien sufre. Fortaleciéndonos con ella para combatir los dolores injustos. ¡Feliz Día de la Risa!