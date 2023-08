No quiero dármelas de cinéfilo pero se me vino a la cabeza una película de guerra de las que echaban en la tele en mi infancia los sábados por la tarde titulada ‘El día más largo’. Me acordé del título después de intentar coger cita para mi médico de atención primaria a través de la app de Salud Responde y ver que me daba cita para septiembre. Y peor fue cuando leí la respuesta del SAS defendiendo que en La Paz, por ejemplo, el tiempo de espera para una cita es de dos días y medio. Defienden lo indefendible y provocan sorna y hacen el ridículo ante una ciudadanía, a la que le basta con meterse en la aplicación del móvil para comprobar que eso no es así y que, encima, son capaces de levantar la voz ante una presunta “desinformación”. A veces es mejor saber callar porque un silencio a tiempo te puede sacar de más de un atolladero. Con la salud no se juega y menos con la que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos.