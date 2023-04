Cada Domingo de Ramos es único. Depende del tiempo que haga, de la luz (casi todo depende de la luz), de como estemos nosotros con nosotros mismos. Yo lo tengo claro, es el aprendizaje definitivo de la brevedad del tiempo del gozo. Interminable es la noche del quebranto, de la tos, la dificultad de respirar por un catarro. O por el recuerdo doloroso, que se adhiere a la piel de la memoria. Y breve el día de la alegría, del bienestar. Cuando se mira para atrás un Domingo de Ramos, si has sido afortunado de sumar años, ordenar recuerdos, están nuestras madres que han planchado primorosamente nuestras túnicas blancas, los capirotes, los cíngulos y fajas. Y lustrado los zapatos negros. Cuando entonces uno no se hacia preguntas, se metía dentro de la túnica, se ajustaba el capirote y se bajaba la escalera de casa para llegarse a la iglesia, las iglesias que abrían sus puertas este domingo que siempre era el mismo domingo, el domingo del estreno, el día señalaíto. A tu espalda quedaba la madre, que luego saldría para identificarte bajo el capirote y preguntarte si todo iba bien. Hay mil cosas que recordar de tu primer Domingo de Ramos en aquella España católica y apostólica y romana. Así éramos. Se cantaban los himnos sacramentales y se obedecía el andar de la fe, que nos habían transmitido. Recordemos hoy al P. Vicente Gaona, serio y profundo, arcipreste de San Fernando, y al P. Piñero, que enseñó filosofía y religión cristiana, o el P. Alcedo, tan bondadoso de todo lo vivido, que vivía para sus fieles. De los frailes del Liceo recuerdo a todos. Y por supuesto al P. Anelo y al de San Francisco, hombre temible hasta por las cejas, don Recaredo. Quedaba a un lado todo eso, uno estaba en su fila, con su cirio y su caminar. Algunos iban armados con un Rosario, que rezaban todo el tiempo. Otros empezaron entones a comprobar que iban porque lo llevaron, pues les cansaban las interminables paradas y lo que querían era volver a casa. Pero pese a todo, la Semana Santa, vista desde el interior de un cortejo profesional o desde las aceras de las calles, era un tiempo del gozo que apenas duraba. Digo que hoy suenan las campanas de la Iglesia Mayor y cuando menos lo imagines, el Cristo Resucitado sale de la iglesia del parque. Así tiene que ser porque lo que no termina en la Resurrección es todo vano, porque lo dijo San Pablo y porque no se entiende todo este misterio que procesiona de este hecho indubitable. Dura menos que un suspiro, dura menos que una vida, así mirado. El domingo de hoy, el Domingo de Ramos.