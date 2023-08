Me digo “la combustión espontánea es, ciertamente, improbable...”. Me aprieto bien el pensamiento y continuo recorriendo la calle San Félix empujando el carrito de bebé, pidiendo paso con una afable educación que recibo de vuelta casi, casi, en la misma proporción a la posibilidad de que termine convertida en cenizas. Sorteo mesas y sillas que me cortan el paso, una cola de individuos que coloniza el acerado mirándome con la misma expresión que Cillian Murphy en su rol de un Oppenheimer perdido en su paranoia atómica, también esquivo grupos que, de hecho, caminan más indivisibles que un átomo. ¿Estarán pegados o no saben descifrar la simple ecuación? Yo, cochecito, niña, acera, los coches que circulan por la calzada... Nada, no despejan la X, chocan contra mí y, para no entrar en fisión ni en fusión, me acabo bajando porque quiero llegar a Patrocinio, que se me antoja más lejos que Los Álamos... Verás, un día, exploto.