El día después

Bueno, pues ya llegó y pasó la batalla del Helesponto en los Dardanelos! Ya terminaron las elecciones y todo el mundo en su casa ¡Cuánta tragedia, cuanta alegría cuantos sinsabores, cuanto orgullo, cuanta tela marinera ¡Yo he pasado en mi anterior vida política por todos los estadios y sé cómo se viven. Pero ya quedó todo atrás y ahora veo los toros desde la barrera, aunque, parece mentira, el dia de las elecciones tengo hasta pesadillas. ¡El rescoldo colegas!

En la cara A/ todos son felicitaciones, llamadas telefónicas y WhatsApp innumerables. Todo el mundo te ha votado, todos te felicitan, todos estrechan tu mano (ahora es la costumbre del puño, que me parece muy bien por la higiene, que hasta los niños pequeños lo han aprendido) Si eres tonto, te lo crees, que eres el salvador de la Patria y que desde ahora todo es fácil y solucionarás todos los problemas. Hasta te ha salido una corona tras la nuca, como la tienen los santos en los altares. No obstante necesitarías, como usaban los romanos cuando entraban en Roma como triunfadores tras una batalla, un esclavo en tu espalda que le decía "recuerda que eres hombre y que la gloria es efímera y todo es finito".

En la cara B/ vuelves a tu casa en el coche, ya de noche, recibidas todas las actas de los distintos colegios electorales y repasadas varias veces la ley de D´Hondt….está más que claro, te has quedao fuera del parlamento. ¡Otra vez será! Ahora te comes la tragedia, …que no es para tanto, que la vida da muchas vueltas. Y también piensa que ahora te toca una tarea difícil, ser oposición de la buena, no de la dramática y fantasmal que todo lo ve negro y catastrófico.

Y si has salido con el escaño no chulees. Y menos con los adversarios. Ahora te toca estudiar, y trabajar de lo lindo, que una cosa es prometer y otra hacer. Entras de nuevo en el Parlamento y verás que quien entiende de un asunto, es el que lleva la voz cantante. Aunque también hay algún que otro cantamañana al que hay que domesticar.

Todos debemos estar orgullosos de vivir y actuar en democracia. No olvidemos, que si bien no es perfecta, es la mejor manera de vivir en política. Separación de poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Y libertades ¡santas libertades! que es el mejor regalo que Dios nos ha dado a los hombres. Y hay que ser comprensivos, que si la gente por mayoría elige a fulano o a mengano, hay que aceptarlo y punto y hasta colaborar.

P/D Mi enhorabuena a los nuevos diputados y no olvidar que esta no es una colocación para ti y para los tuyos, sino una obligación. ¡Suerte y al toro! Y además piensa que si no te han votado, es porque el pueblo piensa y decide quién puede tener la verdad y la solución. Y que no te pase como a aquel que decía "en mi casa mando yo, pero se hace lo que diga mi mujer" Medítalo colega.