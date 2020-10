El deseo de vivir

Ha sido la semana pasada muy ajetreada. Los horarios son como prolepsis, advenimiento de horarios futuros para completar estos. Cuando corres más que una marea de aguaje, hay dos formas de alcanzar la paz, ponerse en el mundo propio interior o irte a Bolivia.

Los estados de ánimo con los que se logran avances felices son tan mínimos en estos tiempos horribles que ya llamo estado del malestar, se logran con una familia armónica, que el cariño multiplica e irradia tu mente a otro exterior. La lectura. En mi patio con flores y sol he leído dos libros, el Quijote y Próxima Estación, libro que completa la trilogía junto con el Temblor de los pájaros, y la Carta del Cielo de mi admirado amigo, Enrique Montiel. Lo de Cervantes ha venido como una revolución contra la no celebración del día del Libro, isleño, durante el cuarto centenario de la muerte de Don Miguel. Así le brindaba una interior despedida nostálgica, casi en tiempo de difuntos, donde entre el libro y su lector se observa otra vez la dilogía de un mundo soez, grosero, cínico y vacío, como el que vivimos y el abrir los ojos de los sentidos a un mundo imposible , heroico y poético, cómo él lo hizo, desde la desconfianza de lo humano y un perfecto y articulado fatalismo. Lo de leer el libro de Montiel venía espoleado por su creatividad demostrada en las anteriores entregas, y la esperanza de una poesía de pulso creciente, y no vías muertas como las de tantos…

En Montiel, poeta, que llamo ahora campo de Montiel, encontraba la música versal, las casi epifánicas palabras de los recuerdos, evocaciones interiores tan nítidas que parecían vivirse ahora. ¿Analepsis? No. Prolepsis poética, sí. Porque él lo resucita y el mundo interior es futuro.

La vida está llena/ de días siguientes/ de levantarse y caminar/¿lo ven? Mi nieta chica se enreda entre las macetas. La sombra de una gaviota muy aumentada cruza el patio. Camino cuando cruzo esos instantes con un libro en la mano.

Pero sientes la angustia de la creación poética, las dudas, las palabras, la devoción de Enrique por el lenguaje, en un poema grito donde exclama: Dime que no me he muerto/tú debes saberlo/que no soy un muerto en pie/como conozco a varios/. Lucha por la vida creativa, por la maduración de las palabras en las ideas en el huerto de sombras del cerebro, igual que Pepe Chamorro, igual que este escribidor, que lo sentimos crecer en sus obras.

Vuelvo de pronto a Cervantes, de memoria al Persiles, esta vez. Puesto ya el pie en el estribo,/ con las ansias de la muerte,/ gran señor, ésta te escribo/. Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo ésta; el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir".

El deseo de vivir. Ésa fuerza misterio que te ocupa casi como una rueda dentada. Otra vez la prolepsis en Montiel: Estoy en ayer todavía/ como arrastrando un fardo mojado/ -metáfora pura del cansancio- por la arena/ pero es el día siguiente/ y amaneció con bruma. Gracias Maestro