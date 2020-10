El historiador griego Epaminondas está en desacuerdo con la manera en que se está llevando el tema del cambio de nombre del estadio del Cádiz. Él propuso el nombre de "Coliseo Epaminondas", aunque por un fallo técnico en su ordenador la propuesta nunca llegó. Piensa que tampoco le dio difusión suficiente, porque está seguro de que muchos aficionados le habrían apoyado.

La comisión eliminó todas las propuestas que contenían algún nombre propio. Nadie le había advertido de que los nombres propios no eran válidos. Eso se dijo después, con la convocatoria ya cerrada.

Reclama que su nombre, Epaminondas, corresponde al de un general griego del ejército hoplita, que no tiene nada que ver con la política y al que en todo caso habría que buscar en una ley de memoria casi prehistórica.

Las condiciones no estaban claras, insiste Epaminondas. Si hubiera sabido que no valían nombres propios, hubiese apoyado el de "Nuevo Mirandilla", y tendría al menos un voto más. Por esa razón dice que si todos los que votaron por un nombre propio hubieran sabido que no se podía, igual las propuestas hubiesen cambiado.

Además, se ha generado un descontento y hasta una recogida de firmas. Por tanto, "el proceso debe empezar de nuevo con las reglas de juego claras desde el principio", sentencia Epaminondas.

Esto de la Ley de Memoria Histórica es complicado. Por un lado, en Cádiz hay que cambiar el nombre del Estadio Carranza, mientras en Madrid, y a propuesta de Vox aplicando la misma ley, se acordó quitar las calles a Largo Caballero y a Indalecio Prieto.

Una ley que viene a recordar que aún hay cosas que no se han superado y es preciso superar pronto para que, de manera definitiva, concluye Epaminondas, se pueda vivir en paz y con libertad.