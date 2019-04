La derechona y la izquierdona

Eso de que ¡viene la derechona! O cuidado ¡que vienen las izquierdas! Es una proclama tonta y propia del que sólo tiene ese argumento y huero. A mí me da igual una u otra (exceptuando los extremos) lo que verdaderamente me importa es lo que se propone y quien lo va a llevar a cabo. Pero por el simple hecho de ser izquierda o derecha, me la trae al pairo. Hay un fundamento en todo caso que solía tener algo de razón, y es que la derecha suena a conservadora, defensora de lo privado, del poderoso y la izquierda de lo público, del proletario. Pero eso puede ser teórico y trasnochado. Apartando los extremos, lo mismo puede gobernar bien una derecha defendiendo un bien público y generalizado, que una izquierda, cada cual por un camino hasta distinto. Léase una nación europea próspera de un signo u otro. Lo que verdaderamente importa es cómo y con que programa se va ayudar a todo el pueblo para conseguir igualdad, justicia, bienestar y paz social. Y más aún quien lo va a llevar a cabo, quien va a gobernar. El miedo generalizado a la derechona o la izquierdona es el cuento de la tata al niño, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco.

Los caminos pueden ser distintos en uno y otro caso. Política de impuestos y fundamentar más en la iniciativa privada o en el sector público, incluso mediar entre uno y otro, que es lo mejor. Y simplemente porque si es solo público tiende al conformismo y al chalaneo burocrático y si es solo privado "yo me lo guiso y yo me lo como". De ahí lo mejor, impuestos razonables e iniciativa privada y control público. En ambos modelos puede haber corrupción y por eso que el medio optimo en que se gobierne sea la democracia. Esa tan a veces denostada y que sin embargo es lo mejor de lo mejor.

P/D Se suele figurar la política como una línea recta, la derecha está en la derecha y la izquierda en la izquierda, quedando los partidos menos extremistas en el centro y este centro señalado como utópico. Esto no es así, la política hay que figurarla como un círculo en el que extrema derecha y extrema izquierda se dan la mano (son iguales en trayectoria y métodos) y los demás partidos se extienden en el círculo. ¿Qué es lo más aconsejable? El lugar opuesto al punto de unión de los dos extremos y además es lo que siempre la gente vota con preferencia.