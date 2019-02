Las tres derechas (locales)

No porque algo no se nombre deja de existir. Porque hay modos de existencia. Y tú sabes que yo soy muy del Génesis, que pienso que las cosas cobran cuerpo cuando se las nombra. Lo que no tiene nombre no tiene existencia. Uf, me meto yo mismo en un lío, a ver cómo rompo los nudos. Bajando el balón al pasto (que dice Fernando Santiago que decía Alfredo Di Stéfano), ¿existen los nombres de las personas que figurarán en las papeletas de las tres derechas isleñas? ¡Sin duda! Pero no las conocemos, en algunos casos ni al cabeza de lista, salvo Pepe Loaiza, que quiere volver, estrenar el nuevo Ayuntamiento, inaugurar el Museo Camarón que él quiso en la Casa Lazaga y se le caerá encima al próximo alcalde, si Dios no lo remedia… Perdón, estaba diciendo: Aunque aquí va a estar la gran batalla que se va a dar pueblo a pueblo el próximo 28 de abril, o sea, quién va a tener más votos, ¿Ciudadanos o Partido Popular? Si fuera Vox sería mucho más que una anomalía, sería un fenómeno extraordinario. Porque rompería los diques hacia la socialdemocracia de Pedro Sánchez, creo yo. Por el lado de Albert Rivera, claro, que no está muy cómodo en la Liga de las Derechas que han acuñado con éxito los partidos de izquierdas, desde Susana Díaz o antes. Es el prestigio del Centro, amigos.

Entonces no hay nada, en el PP por lo menos hasta finales de abril. Algunos puede que se vayan del partido si no van arribita de la lista, están para eso, subirse a la lista, ser concejales. Y otros que no querrán entrar en este mundo del pin pan pan fuego. Nos queda mucha Democracia todavía, muchos años de democracia, quiero decir. Ciudadanos, está diciendo, va a nombrar a los integrantes de las listas locales y, qué curioso, Vox encargará a una empresa externa de selección de personal los nombres de los hombres y mujeres que formen la lista electoral, o sea, los nombres del personal. No se fía, no quiere infiltrados, todas las cautelas son pocas. Que luego, en el primer pleno, el de la elección del alcalde, pueden dar un voletío, pasarse al enemigo con armas y bagajes, mi Reino por la Delegación de Urbanismo. O Medio Ambiente.

Todo esto, que estaba más o menos tranquilo, se ha revuelto con lo del 28 de abril. Y el referente es Andalucía, si mayoría de "las derechas", o sea, el centro más los conservadores y liberales, más lo más conservadores, pues un acuerdo para un gobierno o lo que sea. Eso lo sabe Patricia Cavada, que por ahí puede irse el hilván de su gobierno.

Mientras, el silencio de la ciudad, bastante tiene con lo de Pedro Sánchez.