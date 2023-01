En térmicos políticos es muy corriente simplificar. La derecha es el demonio; la izquierda, el ángel Gabriel. La derecha es el racismo, el imperio de los caciques y de los fachas. Y la izquierda, el colmo de los revolucionarios, de los trokistas o anarquistas. La derecha es el predominio de los latifundistas o golpistas y la izquierda, el altar de los puros y altruistas. Todo esto más o menos. Al revés y al derecho, para otro sector la derecha es lo peor o el compendio de las bondades y la izquierda, una sarta de embaucadores y revoltosos, o la justicia y la democracia pura. Y por supuesto, para mucha gente o poca gente, pero es muy corriente oír estas calificaciones. ¡Y ya está bien! En todas partes cuecen habas, porque tanto en la derecha como en la izquierda hay tontos y listos, buena gente y mala gente. Hasta en el Tribunal Constitucional se habla de conservadores y progresistas, cuando en los jueces sólo debe haber neutralidad. Progresistas y conservadores lo mismo pueden ser de izquierda y derecha. Es una simpleza adjetivar la derecha como conservadora y a la izquierda como progresista. Tanto en una como en otra hay de los dos.

¿Pueden servir de ejemplos al canto los siguientes? Todos los asaltos al legítimo poder constituido, derivado de un sistema democrático y, por tanto, elegido por el voto de los ciudadanos. En Brasil, asaltos de gente de derecha al Congreso y a edificios gubernamentales por los partidarios de Bolsonaro; y en USA, asalto al Congreso de Washington por los partidarios de Trump. Asaltos por los izquierdistas de Podemos al Congreso de Madrid para impedir la investidura de Rajoy. Y asalto al Parlament de Cataluña contra Arthur Mas, que tuvo que huir en helicóptero. ¿Me equivoco?

Se aproximan elecciones municipales y más tarde las generales. Todos los metidos en política hacen sus cuentas y programan las campañas a fin de obtener buenos resultados. Legítimo, pero en estas programaciones no se puede generalizar lo dicho; por definición, tanto la izquierda como la derecha son buenas o son malas, dependiendo no de su terminología, sino de sus teorías o más bien de sus prácticas.

Si yo digo que no soy de derecha ni de izquierda y por eso escribo esto, me dicen que el centro no existe y que por tanto es tirar el voto a la papelera. Mas uno puede no puede tener ideas de izquierda ni de derecha en suma, sino más bien participar de algunas ideas tanto de una como de otra. Y no por eso uno es tonto. Y puede votar a quien quiera en razón de los programas, pasado, presente y sobre todo de las personas que lo encarnan.

Y, además, hay cosas que tanto la derecha como la izquierda, las formales y no las extremas, están de acuerdo. Por ejemplo, seguro que tanto una como otra no comparten lo que decía el dictador Primo de Rivera (acabo de leerlo en su historia por Alejandro Quiroga): "El principio de libertad, muy bonito en principio, no es eficaz y hay que sustituirlo por el de autoridad". Es confundir el hambre con las ganas de comer, porque ambas cosas son compatibles y no opuestas.

P.D. Amigo mío, vota lo que te dé la gana. Pero según tu raciocinio y voluntad, no creas en demagogias baratas.