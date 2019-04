Dos dedos de frente

No todas las semanas vamos a tener la tranquilidad de la pasada, con los tres puntos ante el Reus asegurados. Y es que el Cádiz está tan raro que había quien pensaba que ¡¡¡no pasaríamos del empate ante el Reus!!!. Pero sí, sumamos los tres puntos y además tuvimos una jornada redonda para nuestros intereses, con derrota el Mallorca incluida ante el Córdoba. Pero esta semana volvemos a la realidad. Y nos vemos obligados a ganar para seguir en la brecha. Decía Luis Aragonés que "lo importante son los último ocho partidos" y en esta temporada, y en esta división, esta frase alcanza su máximo esplendor.

A primera vista solo parece haber un candidato serio al ascenso directo, y día de hoy este es el Osasuna. El Granada está a pocos puntos, pero do más sensación de irregularidad en este tramo final. Y el Cádiz necesita ganar para volver a meterse en play off, pero la de hoy no es una oportunidad más porque serviría para colocarse en cuarta posición con 55 puntos y dejando solo al Mallorca a tiro de piedra de los amarillos, pues el colchón con el siguiente perseguidor sería ya de 6 puntos. Nada definitivo, pero sería muy interesante contar con esa renta. Aunque uno no sabe ya si al Cádiz le viene mejor estar concentrado y con menos puntos que tener una diferencia interesante. El equipo parece solventar los partidos mejor cuando menos se lo cree y, en base a ello, casi parece mejor está en reñida pelea que con un pequeña renta. Yo, de todos modos, prefiero tenerla por lo que pueda pasar. Y a partir de aquí se admiten apuestas. Entre los jugadores hay de todo. Cifuentes ha manifestado esta semana que ascender no es ninguna obligación, pero sí es el siguiente objetivo. Amén. A pelearlo y darlo todo en los partidos que quedan y que Dios reparta suerte.

Lo que no ayuda mucho a tranquilizar el ambiente es el incidente de tres de los futbolistas cadistas en un parking, con uno de ellos (presuntamente) al más puro estilo Chuck Norris contra un cajero automático del mismo. El club insiste en la presunción de inocencia, cosa legítima, pero con cámaras de seguridad de por medio la cosa parece que cae por su peso. Sea con pataíta gitana o no al cajero, el hecho de que los tres futbolistas estuvieran bajo los efectos del alcohol (así se recoge en la denuncia) podría haber tenido consecuencias aún más graves si llegan a coger el coche en esas circunstancias.

Y el abogado de Robert Correa, Martín José García manifiesta que hay que ser prudentes, afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo, pero con la salvedad de que la prudencia debe venir principalmente de quienes defienden unos colores de manera profesional y no son estos los mejores ejemplos de hacerlo. Torpeza máxima en el peor momento. Así que a las sesiones de vídeo habría que añadirle alguna de audio con el estribillo de la chirigota Los Cubatas: "Si te sientan mal los cubatas no te pongas metepata, ay acuestaté.". Pues nada, hoy algo para la resaca y a empezar a purgar pecados con goles. Porque si no…