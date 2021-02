Sé que mi experiencia personal con los okupas no me deja ser objetivo, pero si el sistema actual ha permitido el pago de un impuesto revolucionario de 5.000 euros por vecino para que el propietario de un edificio pueda recuperar lo que es suyo, me declaro antisistema. No me entra en la cabeza que la propia Justicia y el Ayuntamiento, que debería haberse mostrado más solidario con los vecinos de la Segunda Aguada que se hartan de pagar impuestos, hayan visto con buenos ojos el desalojo de pago vivido estos días en La Corrala. Allí no pagaban luz, ni agua, ni IBI... ¿sigo enumerando todo lo que al resto de los mortales nos cobran por tener una vivienda? Encima salen con un cheque en la mano. A los propietarios del edificio de Avenida de Portugal les ha costado más de 150.000 euros recuperar lo que era suyo. Renuncio a este sistema, aunque ahora recuerdo que este mes toca pagar la luz y el impuesto del coche. Vaya mierda de antisistema.