Dan ganas, de verdad. ¿Qué se debe aquí? Es como para estirarse y pagar la conviá. Hay que celebrarlo, por todo lo alto. ¿El camino de la Isla a Chiclana por un sendero natural? También, por supuesto. Pero yo me refería al Trambahía, le han encontrado un nombre, está bien pensado. Entre tranvía y trenvía, Trambahía. Pero ojalá, falta haría, un trenvía que saliera de Cádiz y nos llevara por la bahía hasta ¿Sanlúcar de Barrameda? Ya sé que, técnicamente, la bahía gaditana no llega a la desembocadura del Guadalquivir pero sería maravilloso, un Trambahía así, bueno, uno no, muchos, que Irún tenga trabajo por varios años, los tranvías para Irún y las fragatas para nuestro astillero. Todo equitativo, equilibrado, una España de españoles libres e iguales. Trabajadores y solidarios. Hemos jurado en arameo pero, al final, el miércoles cogeremos en una parada de la calle Real el trenvía para Chiclana (en mi caso, claro). Es la novedad, el hecho histórico. Chiclana ha conseguido un tren, que no tenía, y San Fernando otro particular que nos lleve hasta Pelagatos, si es nuestro gusto. No sé si el martes se llenará de invitados el trenvía por la calle Real, con el presidente de la Junta de Andalucía a la cabeza, en compañía de toda la compañía que lleva un presidente de la Junta de Andalucía. Sonrisas a babor y estribor y que se fijen que el parque natural de la guerra de la Independencia, que está pasado el puente de Zuazo, ese esfuerzo tan grande que hizo Luis Pizarro, trayendo dinero e ideas, que está más parado que el barco del arroz, ¿recuerdan? Es cuestión que Patricia Cavada se lo diga a Juanma Moreno, presidente, mira qué penita, con todo el dinero que se empleó en este territorio mártir en donde se defendió el pabellón de España ante el más formidable ejercito de la época, el lugar que hizo que España fuera una Isla, nosotros, no acabamos de ponerlo en marcha. Con mucho menos otro país hace un lugar inevitable y necesario. No sé, cosas así, lo que se le ocurra para que se acabe el trabajo de 2010. 15 años puede ser la medida de todas las cosas que se hacen. No sé cuánto queda para el nuevo Hospital Universitario de Cádiz, ni tampoco el tiempo en que se completará el Hospital de San Carlos, el diseño que los programadores del gobierno andaluz han determinado para nuestro hospital, pero que al menos sea el recuerdo molesto de lo no hecho, el escozor de la vergüenza de las promesas incumplidas. Y que no se entienda que estoy enojado, al contrario, muy feliz de que, finalmente, el trenvía echa a andar, podremos ir de Chiclana a Cádiz por la vía del Trambahía… Muchas gracias por el regalo.