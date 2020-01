A mí no me la dan

Las entrevistas que se publican al lado de mi columna, tituladas 'Tras la máscara', vienen a corroborar todas las deficiencias intelectuales que tiene la fauna carnavalesca. Lo que yo siempre he pensado: vaya pandilla de soberbios y arrogantes personajes. Intentan los entrevistadores sacar el lado más personal de los entrevistados, más allá de la farándula esa que los ha encumbrado. Y no hacen otra cosa que mostrarnos ridículas aficiones y mentiras, muchas mentiras. Sobre todo cuando les preguntan cuál es el último libro que han leído. ¿Bromean los entrevistadores? Estos pavos solo conocen, a lo sumo, el libro de papel de fumar y no son capaces de entender ni el prospecto del Bisolvon sin fijarse en un tutorial de internet. Pero ellos sueltan el nombre de un escritor que les sonará de algo y quedan como si en sus horas libres cultivasen sus intelectos. ¡Ja! No se lo cree nadie. ¿O no han analizado ustedes la calidad de sus letras? Pobres ripios, gato con pato y argolla con chirimoya. De ahí no pasan. También me hace gracia -y eso que yo soy de reírme poco- cuando hablan de sus músicos favoritos. Y te hablan de Mozart con una ligereza... ohhhhhh... para tirarse por la muralla. Queridos entrevistadores: no perdáis el tiempo. Todas sus respuestas son una pose de cara a los lectores para no quedar como lo que son: unos botarates que solo piensan en sus agrupaciones, sus berridos y sus nefastas rimas sensiblonas. El colmo es que a este esperpento anual le llaman cultura. Que Dios les perdone.