La culpa es de los medios, por hacerles hueco o por no haber alertado lo suficiente; la culpa es del PSOE que no puso empeño en movilizar a su electorado o que con su nefastas políticas nos ha condenado al peligroso coqueteo con el pasado; la culpa es de Susana Díaz que ha decepcionado a los andaluces, que no convence ni a sus propios militantes; la culpa es de Adelante Andalucía que se equivocó en la confluencia; la culpa es de la izquierda que por enésima vez en su historia tiene que repensarse, autorreflexionarse y flagelarse por toda la eternidad; la culpa es del feminismo que ha azuzado el orgullo herido del macho ibérico; la culpa es de los animalistas que han ofendido a los cazadores; la culpa es de los independentistas que no quieren a la bandera; la culpa es del inmigrante, por venir. La culpa es de Trump y de Salvini. Suya no, estimado votante, suya nunca. Que los cielos o la tierra lo libren de toda responsabilidad...