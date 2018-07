La culpa es de Isco

Afortunadamente no soy periodista deportivo y no me veo, a la manera de algunos, en la necesidad de buscar explicaciones a la aparentemente inexplicable eliminación de la selección española en el Mundial de fútbol de Rusia, ni de volverme radicalmente crítico contra lo que antes alababa; ni mucho menos alardear de que ya conocía los peligros de los planteamientos primeros de Lopetegui y de la incapacidad como entrenador de Hierro. Tampoco tengo que elegir entre señalar como culpable a ninguno de los seleccionadores, ni siquiera analizar cómo pudo influenciar las decisiones consecutivas de Florentino y de Rubiales.

Por eso, desde la distancia me divierto leyendo y oyendo algunas informaciones y análisis, de esas que demuestran que lo más fácil de adivinar es el pasado. De todas, las que más me gustan, con las que más comulgo, son aquellas que se limitan a lamentarse de algo que, a fin de cuentas, no es más que un juego muy entretenido y que da para mucho más que una charla, muchas charlas. No estamos sobrados de motivos para relajarnos, así que bienvenidas sean estas supuestas reflexiones.

Las que más me divierten sin embargo, por lo asombroso, son aquellas que, últimamente, están concluyendo que en definitiva la culpa del fiasco del combinado nacional es del Real Madrid, ya sea por la jugada poco elegante de anunciar su acuerdo con Lopetegui a escasas horas del comienzo de la competición, ya sea por las supuestas presiones del bloque de los seleccionados madridistas, ya sea porque el equipo español ha adoptado el sistema más directo de juego del Madrid (???). O simple, segura e indudablemente, porque Isco ha capitalizado y colonizado el juego de una manera excesiva. Así que ahí queríamos llegar: según la opinión de afamados analistas del fútbol español la culpa es sencilla y directamente de Isco.