El culo blanco

Se intenta que la labor docente sea lo más aséptica posible, evitando, de forma salvaje, adoctrinar, todo lo que huela a inculcar o hablar de aquello que se salga de los márgenes de las programaciones didácticas establecidas reglamentariamente. En mi caso, no seré yo la perseguida por las inquisiciones varias ni la sentenciada por el AMPA. "¿Pa qué?" Aunque reconozco que ante la confusión reinante a veces se me sale un "pregunta en casa", "infórmate y documéntate sobre historia de España" o "no hables a la ligera de aquello que no conoces". Les atrae todo lo "peligroso" y son constantes las llamadas de atención por himnos antidemocráticos y gestos por el estilo fuera de contexto (si es que pueden tener algún contexto, claro). Es raro que accedamos al debate, por temor al vacío abismal que se abre detrás del todo vale. Quizás doy pie a que ustedes me prejuzguen. Les doy la razón a medias si ya me han calificado de cobarde. Pero los profesores que actuamos de manera higiénica quizás lo seamos un poco, pero jamás en petit comité, y hablo por mí, claro. Si algún alumno quiere saber qué pienso, puede venir a preguntarme en privado. No marearé la perdiz. Nadie debería marear la perdiz y menos cuando trabajamos con material sensible como son los españoles del futuro. Y es que este extraño momento que vivimos no nos da tregua y la perplejidad nos deja sin aire: debemos recuperarlo. Los docentes, y los padres, debemos trabajar conjuntamente, pues dejamos una marca indeleble en aquellos corazones blanditos como el cemento fresco, y en estos días, no sé a ustedes, pero a mí me han acribillado a toda clase de cuestiones que van desde el motivo por el que Franco era malo, hasta las razones por las que trasladan sus restos. También me transmiten curiosidad y preocupación por Cataluña, y desean saber a qué es debido que buena parte de los catalanes no quieran ser de nuestro país. Los habitantes de los institutos, aunque los que mandan no le den ninguna prioridad a la Educación y los traten como números sin alma y porcentajes, sienten inquietud y quizás su pasión les lleve por caminos equivocados, seguro y no siempre. Parece mentira que no encuentren respuestas ni en casa ni en el sistema. ¿Por qué? Pues porque no hay una línea clara a seguir. Y hablamos de lo de siempre: falta de apoyo, recursos nulos, inexistente formación, desconexión entre familias y equipos educativos (ay, esas escuelas de padres que tan bien deberían funcionar), burocracia asfixiante y miedo enterrando a los profesores rasos, que son precisamente los que entran a pecho descubierto cada día en el aula. Así que mientras llegan refuerzos o no terminamos locos todos, lo mejor es aferrarse al humor, y seguir la broma del chavalote listillo y provocador al interrumpir la clase de Literatura:

-Profe, Franco tiene el culo blanco.

-Claro, de tanto estar cara al sol, es de pura lógica.