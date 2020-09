No es cuestión de imagen

Año 1940: la bienpensancia sevillana decidió "limpiar Sevilla de mendigos", pues daban mala imagen. Así creó el campo de internamiento Las Arenas, en La Algaba, para mendigos, buscavidas, traperos, niños colilleros… los eternos perdedores. El lugar fue pronto un auténtico campo de exterminio. Allí, en una fosa común, yacen 144 personas muertas por hambre y enfermedades.

Daban mala imagen.

Es una forma de resolver el problema. Otra es fingir que no existe. Y por fin, la más cercana y actual consiste en echarle la culpa al adversario político.

En Cádiz hay personas sin hogar y es un problema, porque antes que nada son personas. Aunque un exconcejal, para que su rancio coro de fieles aplauda, señale en las redes que Cádiz es "Una ciudad llena de todo lo peor". Es un problema no exclusivo de Cádiz, sino mundial. Tampoco es de ahora, pero tenemos la obligación de resolverlo con medidas humanitarias. Aunque la solución es difícil.

Por eso al rancio coro que aboga por el catastrofismo, las soluciones duras y la nostalgia de tiempos pasados, le pregunto: ¿Entonces no había mendigos por las calles? ¿Qué hacían ustedes? Aparte de engordar la deuda municipal, usar las instituciones como si fueran de su propiedad y malgastar los fondos europeos en pamplinas. Tal vez se tomaban un Campari y miraban para otro lado.

Una mentira repetida mil veces no se convierte en una verdad, sino en un coñazo. Las mentiras del glorioso mandato de la derecha en Cádiz. Un poné: no había paro, los jóvenes no se largaban porque había trabajo para todos, y no se devastaba lo público porque lo público no era de nadie, sino de todos. Ese era el objetivo de esas mentiras repetidas una y mil veces: el compadreo como norma de convivencia y vernos como carne de cañón, simples espectadores de un mundo injusto y cruel. Y usar a seres humanos inermes, como arma arrojadiza política, es la mejor demostración de que la pobreza es el mejor negocio del mundo.

Desde luego que no tengo la solución, pero un buen comienzo sería dar a cada uno según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Den o no mala imagen.